Зеленский заявил, что мира на Донбассе не будет до тех пор, пока Украина не вступит в НАТО

Украинские власти не собираются выполнять Минские соглашения и хотели бы решить проблему Донбасса при помощи военной силы. Однако, сами они этого сделать не могут, а потому надеются, что за них будут воевать страны НАТО. Об этом ясно дал понять президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает РИА Новости.

«Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО — это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. ПДЧ станет настоящим сигналом для России», — заявил Зеленский, слова которого приводит Офис президента Украины.

Отмечается, что Зеленский и Столтенберг обсудили ухудшение ситуации с безопасностью на Донбассе и увеличение количества нарушений режима тишины. Он также проинформировал Столтенберга о стягивании Россией войск к границам Украины и повышении их готовности к наступательным действиям.

Зеленский призвал членов НАТО уделять больше внимания вопросам безопасности в Чёрном море и усиливать своё военное присутствие в Черноморском регионе. «Такое постоянное присутствие должно стать мощным фактором для сдерживания России, которая продолжает масштабную милитаризацию региона и препятствует торговому судоходству», — сказал он.

Ранее спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что Киев рассчитывает получить план действий по членству в НАТО в ближайшее время и надеется на консенсус союзников в этом вопросе. А премьер страны Денис Шмыгаль отметил, что Украина хочет получить членство в Европейском союзе и НАТО в течение пяти-десяти лет.

Впрочем, вряд ли такими шагами украинские власти, действительно, смогут добиться мира на Донбассе. Скорее наоборот. После заявлений Зеленского можно сделать вывод, что никакого мира на востоке Украины не будет ещё очень долго.

Русская линия