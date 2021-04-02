Русская линия
Сводка новостей от 2 апреля 2021

Казаки Новосибирска призвали переименовать площадь Свердлова
Новосибирское казачье общество и общество «Двуглавый Орел» призвали новосибирские власти отказаться от имени палача Свердлова в городской топонимике…

Свердлов – палач!Новосибирское казачье общество и общество «Двуглавый Орел» выступили за переименование площади Свердлова в Новосибирске в площадь Александра Невского. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского Заксобрания, передаёт NGS.Ru.

Активисты отправили председателю Заксобрания Андрею Шимкиву письмо, в котором предложили переименовать площадь и остановку «Площадь Свердлова» в «Храм Александра Невского» («Александро-Невский собор»). Площадь они предлагают назвать площадью Александра Невского, либо Александровская.

Таким образом, по мнению авторов письма, «объединятся имена трёх выдающихся деятелей нашего государства»: святого князя Александра Невского, Императора Александра III и маршала авиации Александра Покрышкина.

Такое же письмо было отправлено губернатору Новосибирской области Андрею Травникову, мэру города Анатолию Локтю и председателю Совета депутатов Дмитрию Асанцеву.

Письмо подписано атаманом новосибирского казачьего общества войсковым старшиной Алексеем Харитоновым.

17 марта 2021 года митрополит Новосибирский и Бердский Никодим также обратился к мэру Новосибирска Анатолию Локтю и попросил рассмотреть возможность переименования площади Свердлова в честь Александра Невского. Эту инициативу уже поддержали ряд депутатов Госдумы, представители Координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей, деятели культуры и науки.

Русская линия

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Казаки Новосибирска призвали переименовать площадь Свердлова
Новосибирское казачье общество и общество «Двуглавый Орел» призвали новосибирские власти отказаться от имени палача Свердлова в городской топонимике...

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