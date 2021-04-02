Русская линия
Сводка новостей от 2 апреля 2021

Необходимо прекратить эту бесчеловечную торговлю детьми
Патриаршая комиссии по вопросам семьи выступила с заявлением в связи с отказом иностранных заказчиков от детей, рожденных от суррогатных матерей в Санкт-Петербурге…

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детстваПатриаршая комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства выступила со специальным заявлением в связи с отказом иностранных заказчиков от детей, рожденных от суррогатных матерей в Санкт-Петербурге, и вновь призвала власти России запретить в стране суррогатное материнство.

Ниже мы приводит текст заявления целиком:

«С болью и тревогой наблюдаем мы за трагической судьбой очередных брошенных детей, рожденных от суррогатных матерей. Вчера средства массовой информации сообщили, что в Санкт-Петербурге находятся семеро детей, рожденных суррогатными матерями, от которых отказались т.н. «биологические родители» — заказчики из Китая и Бельгии. Эти младенцы, оказались без попечения родителей, без материнского тепла, без правового статуса и фактически они стали жертвами бесчеловечной индустрии суррогатного материнства. Их судьба в очередной раз стала предметом заботы нашего государства, пополнила ряды детей-сирот.

Это происходит на фоне череды смертей в Санкт-Петербурге младенцев, рожденных суррогатными матерями для иностранных заказчиков, на фоне череды уголовных дел, возбужденных Следственным Комитетом РФ по фактам торговли людьми и смерти детей.

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства глубоко обеспокоена этой ситуацией и дальнейшей судьбой младенцев. Мы призываем сделать всё возможное для того, чтобы они получили необходимую заботу и смогли расти в любящем семейном окружении. Право ребёнка на семью, заботу и любовь — это государственный приоритет, закрепленный в главном законе страны — Конституции РФ.

Ситуация, когда дети оказываются заложниками созданной преступной системы, основанной на желании взрослых приобрести ребенка для себя или преследующих коммерческие цели, где ребёнок является товаром — совершенно недопустима.

На фоне пандемии вскрыта острая социальная проблема — были выявлены каналы налаженного трафика вывоза детей, рожденных от суррогатных матерей иностранными гражданами, о чем было доложено Президенту РФ директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю.А.Чиханчиным.

Все факты, ставшие в последнее время достоянием общественности, указывают на необходимость как можно скорее полностью запретить суррогатное материнство или как минимум, серьезно ограничить его доступность для иностранных граждан.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл неоднократно подчеркивал, обращаясь к законодателям, что, «нравственное сознание не может примириться с разрешением на уровне закона так называемого суррогатного материнства, превращающего детей и женщин в предмет коммерческой или некоммерческой сделки, извращая само понятие матери, тайны семейных отношений, святости этих отношений».

Патриаршая комиссия еще раз напоминает, что, как соборно засвидетельствовано в «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви», «суррогатное материнство .. противоестественно и морально недопустимо даже в тех случаях, когда осуществляется на некоммерческой основе».

Патриаршая комиссия напоминает о своем заявлении от 6 декабря 2020 года в связи с общественным обсуждением вопросов суррогатного материнства, которое остается полностью актуальным.

Будучи обеспокоены тем, что проблемы, связанные с судьбой и жизнью множества детей, до сих пор остаются нерешенными, члены Патриаршей комиссии еще раз призывают как можно скорее рассмотреть вопрос о возможности полного запрета суррогатного материнства в России и в экстренном порядке принять законодательные меры, направленные на прекращение тяжких злоупотреблений, которые с ним связаны, запретив возмездное (коммерческое) суррогатное материнство, использование суррогатного материнства иностранными гражданами, мужчинами и женщинами, не состоящими в браке, одинокими мужчинами и женщинами, а также рекламу суррогатного материнства (в том числе в сети Интернет).

Патриаршая комиссия приветствует усилия депутатов Государственной Думы, направленные на достижение этих целей, и призывает ускорить работу по принятию Закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования вопросов суррогатного материнства».

Вызывают удивление попытки разработки альтернативных законопроектов, в котором суррогатное материнство не только поощряется для иностранных граждан, но и расширяет понятие заказчика до лиц без гражданства. Родители и семья, замещаются оскорбительным термином — «партнеры», несмотря на принятые поправки в Конституцию РФ. Эмбрионы в альтернативном законопроекте становятся наследуемы и им атрибутируются свойства товара. Все это противоречит как Божьим заповедям, так и приоритетам государственной политики в области защиты материнства и детства, элементарным принципам человечности и нравственности.

Вместе с тем, Патриаршая комиссия призывает заинтересованных участников законодательного процесса прислушаться к голосу совести и отказаться от любых попыток сохранить возможность использования суррогатного материнства иностранными гражданами и лицами, не состоящими в браке.

Патриаршая комиссия выражает готовность принять участие в устройстве дальнейшей судьбы семерых детей из Петербурга, ставших невольными жертвами системы суррогатного материнства".

Русская линия

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Необходимо прекратить эту бесчеловечную торговлю детьми
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