Русская линия
Сводка новостей от 2 апреля 2021

Москалькова вслед за Поповой тоже решила поруководить в Церкви
Уполномоченная по правам человека в России считает, что чиновники должны более основательно контролировать ограничения в религиозных организациях…

Татьяна МоскальковаПандемия в России пошла на спад, однако давление на религиозные организации со стороны всевозможных чиновниц в нашей стране только увеличивается. Если ранее ветвь первенства в стремлении поруководить в Церкви на фоне пандемии безоговорочно держала в своих руках глава Роспотребнадзора Анна Попова, то теперь в этом женском полку прибыло. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова также решила начать устанавливать свои порядки в Церкви.

Правозащитница, в частности, предложила в будущем вводить «более основательные запреты» для религиозных организаций в связи с возможной пандемией. «Очевидно, что нужно более основательно подходить к вопросам установления запретов и ограничений для функционирования объектов религиозного назначения», — говорится в итоговом докладе Москальковой, опубликованном в четверг, сообщает Интерфакс.

По её словам, «большое количество заболевших среди духовенства и насельников монастырей свидетельствует о том, что сохранять без изменения привычные формы богослужения в условиях эпидемии опасно — в первую очередь для здоровья самих верующих, поэтому задача властей, религиозных организаций и общества в целом — найти приемлемый вариант функционирования религиозных организаций, при котором не пострадает ни общественная безопасность, ни свобода религии».

«Представляется необходимым в будущем при возникновении подобных ситуаций, с одной стороны, расширить практику организации онлайн-трансляций богослужений, дистанционные форматы помощи нуждающимся, которую оказывали приходы, адаптировать формы реализации свободы вероисповедания, исходя из санитарно-эпидемиологических требований, а с другой стороны, вести более широкую просветительскую работу в данной области», — отметила Москалькова.

В то же время, как говорится в докладе, «религиозные конфессии России в целом оперативно и с пониманием отреагировали на решения главных санитарных врачей субъектов Российской Федерации и органов исполнительной власти регионов о введении ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, и на призывы временно не посещать культовые здания, придерживаться санитарно-гигиенических рекомендаций Роспотребнадзора в некоторых случаях перешли на онлайн-трансляции богослужений».

Стоит отметить, что в Русской Православной Церкви до сих пор нет женского священства, а потому у верующих есть надежда, что Попова и Москалькова рано или поздно перестанут считать себя архиерейшами, которые вправе диктовать верующим, как им молиться в своих собственных православных храмах. В конце концов, согласно Конституции, Церковь в России отделена от государства, а потому архипастыри сами разберутся, какие формы богослужения можно или нельзя проводить в храмах в условиях пандемии.

Русская линия

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