Русская линия
Сводка новостей от 2 апреля 2021

Дождался
Президент США Джо Байден после большой паузы всё же решил впервые позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому…

Джо Байден и Владимир ЗеленскийПрезиденту Украины Владимир Зеленский всё последнее время из кожи вон лез, чтобы заслужить доверие нового президента США Джо Байдена, однако тот долгое время отказывался звонить своему украинскому визави, чем, по признанию украинских экспертов, приводил в отчаяние растерявшего популярность среди украинцев Зеленского.

И вот в пятницу Владимир Зеленский всё-таки дождался звонка от Байдена. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба Белого дома, в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским президент США подтвердил приверженность Вашингтона поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Президент Байден подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии на Донбассе и в Крыму», — утверждается в сообщении.

Правда, тут же в Вашингтоне вспомнили и об украинской коррупции. «Байден подчеркнул приверженность своей администрации активизации нашего стратегического партнерства в поддержку плана президента Зеленского по борьбе с коррупцией и осуществлению программы реформ, основанных на наших общих демократических ценностях, которые обеспечивают справедливость, безопасность и процветание для народа Украины. Лидеры [двух стран] согласились с тем, что данные реформы являются центральными для евроатлантических устремлений Украины», — говорится в пресс-релизе.

Стороны также обсудили «важность тесного сотрудничества США и Украины в целях сдерживания пандемии и укрепления демократии в регионе».

Байден заявил Зеленскому о своём желании посетить Украину, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. По их информации, Байден также заявил, что его «заботит ситуация на Украине».

Русская линия

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