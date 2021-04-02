Такое решение было принято после заболевания коронавирусом двух её сотрудников…

Архиепископия Кипра закрыта в качестве меры предосторожности после двух подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Ещё два случая были подтверждены в богословской школе, что привело к карантину некоторых людей, сообщает портал «OrthodoxTimes».

Как уточняет Cyprustime.com, Архиепископия с самого начала выполнила все протоколы, и оба здания были соответственно продезинфицированы.

По указанию Предстоятеля Кипрской Церкви, после того как священнослужитель и член вспомогательного персонала дали положительный результат на COVID-19, здание Святой Архиепископии оставалось закрытым вчера и сегодня для того, чтобы были предприняты все необходимые действия.

Соответствующие процедуры, основанные на протоколах Министерства здравоохранения, были внедрены и в духовной школе. Процесс отслеживания контактов также продолжается.

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