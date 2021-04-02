Русская линия
Сводка новостей от 2 апреля 2021

Кипрская Архиепископия закрыта на карантин
Такое решение было принято после заболевания коронавирусом двух её сотрудников…

Архиепископия КипраАрхиепископия Кипра закрыта в качестве меры предосторожности после двух подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Ещё два случая были подтверждены в богословской школе, что привело к карантину некоторых людей, сообщает портал «OrthodoxTimes».

Как уточняет Cyprustime.com, Архиепископия с самого начала выполнила все протоколы, и оба здания были соответственно продезинфицированы.

По указанию Предстоятеля Кипрской Церкви, после того как священнослужитель и член вспомогательного персонала дали положительный результат на COVID-19, здание Святой Архиепископии оставалось закрытым вчера и сегодня для того, чтобы были предприняты все необходимые действия.

Соответствующие процедуры, основанные на протоколах Министерства здравоохранения, были внедрены и в духовной школе. Процесс отслеживания контактов также продолжается.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Москалькова вслед за Поповой тоже решила поруководить в Церкви
Уполномоченная по правам человека в России считает, что чиновники должны более основательно контролировать ограничения в религиозных организациях...

Необходимо прекратить эту бесчеловечную торговлю детьми
Патриаршая комиссии по вопросам семьи выступила с заявлением в связи с отказом иностранных заказчиков от детей, рожденных от суррогатных матерей в Санкт-Петербурге...

Казаки Новосибирска призвали переименовать площадь Свердлова
Новосибирское казачье общество и общество «Двуглавый Орел» призвали новосибирские власти отказаться от имени палача Свердлова в городской топонимике...

Дождался
Президент США Джо Байден после большой паузы всё же решил впервые позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому...

Кипрская Архиепископия закрыта на карантин
Такое решение было принято после заболевания коронавирусом двух её сотрудников...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем русскую православную поэтессу Л.А.Кологривову, а также русского исследователя и изобретателя контр-адмирала А.Ф.Можайского...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика