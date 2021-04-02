Сегодня мы вспоминаем православную русскую поэтессу и убежденную монархистку Лидию Александровну Кологривову, скончавшуюся 20 марта 1915 г.

Точная дата рождения Кологривовой, к сожалению не известна. Она родилась в аристократической семье князя А.И.Ухтомского и княжны М.Д.Голицыной. Поэтическое творчество Лидии Кологривовой было хорошо известно в начале ХХ в. Без прочтения ее стихотворений не обходился практически ни один монархический вечер. В 1903—1904 гг. Кологривова сотрудничала в журнале «Вестник Европы», а с 1905 г. стала постоянной сотрудницей ведущей правой газеты «Московские ведомости», где по субботам и воскресеньям печатались ее стихотворные отклики на текущие исторические события.

Особое место в творчестве поэтессы занимала православная тематика («Воскресение Христово», «Иоанн Креститель», «Рождественская ночь», «Саровская пустынь», «Молитва» и др.). В годы Русско-японской войны и революционной смуты 1905−1907 Кологривова проявила себя как писательница, обладавшая глубоким патриотическим чувством.

Поэтесса принимала непосредственное участие в монархическом движении, одной из первых она стала членом Русского Монархического Собрания в Москве. Патриотической и монархической тематике были посвящены многие стихотворения Кологривовой: «Наши исконные заветы», «О, Русь!», «Россия для Русских», «Русь идет!», «Черная Сотня» и др. В стихотворении «Черная Сотня» Кологривова гордо заявляла о своей приверженности к черносотенцам:

Кологривова скончалась в Страстную пятницу после тяжелой и продолжительной болезни в своем имении в с. Милет Богородицкого у. Московской губ. Отпевал поэтессу видный монархический деятель, сщмч. протоиерей Иоанн Восторгов.

В прощальном слове у гроба он отметил, что Кологривова посвятила «свое перо, свое вдохновение не суете мира и не случайным и кратковременным интересам жизни, а тому, что называется интересами и вопросами высшего порядка. В век, когда перо литератора и даже поэта столь часто служило неверию и глумлению над верой, нравственностью, над Церковью, над высокими патриотическими чувствами, над подвигами верности, благородства и служения долгу; в век, когда творчество поэтов столь часто отдается воспеванию плоти, греха, позора, злобы, ненависти; в век, когда слово поэтическое стало продажным и служило столь часто наемником у модных или господствующих посредством наглости и засилья политических и общественных течений и партий, — слово ныне поминаемой поэтессы, Лидии Александровны Кологривовой, всегда было солью растворено, руководствовалось началами вечности, посвящено было идеалам Высшей Истины, Добра, Красоты и Бесконечного. Сколько возвышенных религиозных стихотворений принадлежит ей! Они были бы достойны, при иных условиях и обстоятельствах, общецерковного употребления. Сколько прекрасных и трогательных строк вылилось из-под ее пера в честь и славу Христа Воскресшего и в знаменование пасхальной радости! Они впоследствии, с течением времени, войдут в сборники и книги для молодых поколений, и долго <…> будут напоминать родному русскому народу о возвышенных религиозных переживаниях русской женщины-поэта. Сколько стихотворений патриотических, согретых огнем любви, воодушевления и любви, написано ею, — и написано в такое время, когда всякое патриотическое воодушевление подвергалось насмешкам и преследованию!»

Ее муж — ученый-историк, сотрудник Императорского С.-Петербургского Археологического института С.Н.Кологривов также принимал участие в монархическом движении в Москве, был членом ряда московских патриотических организаций.

Сегодня мы также вспоминаем выдающегося русского исследователя и изобретателя контр-адмирала А.Ф.Можайского, скончавшегося 20 марта 1890 г.

Александр Федорович Можайский родился 9 марта 1825 г. в Выборгской губернии в семье морского офицера. В 1841 г. Можайский окончил Морской кадетский корпус и в 1853—1855 гг. принял участие в походе на фрегате «Диана» к берегам Японии через Атлантический и Тихий океаны. Затем Можайский служил в военно-морском флоте и в гражданских ведомствах. С 1856 г. он начал исследовать возможность создания летательного аппарата тяжелее воздуха и посвятил этой цели всю дальнейшую жизнь. Круг его научных интересов в этой области был весьма обширен: он всесторонне изучал строение крыльев птиц, их способность к парящему полету, исследовал работу воздушных винтов, динамику полета, одновременно строил модели летательных аппаратов.

В 1876 г. Можайский с успехом публично продемонстрировал полеты своих моделей, а в 1881 г. получил первую в России привилегию на изобретенный им «воздухолетательный снаряд» (самолет). В том же году Можайский начал постройку своего самолета с двумя паровыми двигателями на военном поле в Красном Селе под Петербургом. Официальные документы о полете на этом самолете не сохранились, но известно, что с 1882 по 1885 гг. Можайский ежегодно получал разрешения штаба войск гвардии и Петербургского военного округа на проведение опытов со своим «воздухолетательным снарядом».

Однако в целом Военное министерство не оказало Можайский никакой поддержки, считая создание летательных аппаратов тяжелее воздуха преждевременным и нецелесообразным делом. Несмотря ни на что, Можайский продолжал работу. Не имея средств, он был вынужден продать не только свои имения в Вологодской губернии и на Украине, но и личные вещи. Завершить свои труды Можайский не успел. Но его работа по созданию летательного аппарата — одна из первых попыток практического самолетостроения.

Русская линия