Русская линия
Сводка новостей от 2 апреля 2021

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем русскую православную поэтессу Л.А.Кологривову, а также русского исследователя и изобретателя контр-адмирала А.Ф.Можайского…

Лидия Александровна Кологривова Сегодня мы вспоминаем православную русскую поэтессу и убежденную монархистку Лидию Александровну Кологривову, скончавшуюся 20 марта 1915 г.

Точная дата рождения Кологривовой, к сожалению не известна. Она родилась в аристократической семье князя А.И.Ухтомского и княжны М.Д.Голицыной. Поэтическое творчество Лидии Кологривовой было хорошо известно в начале ХХ в. Без прочтения ее стихотворений не обходился практически ни один монархический вечер. В 1903—1904 гг. Кологривова сотрудничала в журнале «Вестник Европы», а с 1905 г. стала постоянной сотрудницей ведущей правой газеты «Московские ведомости», где по субботам и воскресеньям печатались ее стихотворные отклики на текущие исторические события.

Особое место в творчестве поэтессы занимала православная тематика («Воскресение Христово», «Иоанн Креститель», «Рождественская ночь», «Саровская пустынь», «Молитва» и др.). В годы Русско-японской войны и революционной смуты 1905−1907 Кологривова проявила себя как писательница, обладавшая глубоким патриотическим чувством.

Поэтесса принимала непосредственное участие в монархическом движении, одной из первых она стала членом Русского Монархического Собрания в Москве. Патриотической и монархической тематике были посвящены многие стихотворения Кологривовой: «Наши исконные заветы», «О, Русь!», «Россия для Русских», «Русь идет!», «Черная Сотня» и др. В стихотворении «Черная Сотня» Кологривова гордо заявляла о своей приверженности к черносотенцам:

Кологривова скончалась в Страстную пятницу после тяжелой и продолжительной болезни в своем имении в с. Милет Богородицкого у. Московской губ. Отпевал поэтессу видный монархический деятель, сщмч. протоиерей Иоанн Восторгов.

В прощальном слове у гроба он отметил, что Кологривова посвятила «свое перо, свое вдохновение не суете мира и не случайным и кратковременным интересам жизни, а тому, что называется интересами и вопросами высшего порядка. В век, когда перо литератора и даже поэта столь часто служило неверию и глумлению над верой, нравственностью, над Церковью, над высокими патриотическими чувствами, над подвигами верности, благородства и служения долгу; в век, когда творчество поэтов столь часто отдается воспеванию плоти, греха, позора, злобы, ненависти; в век, когда слово поэтическое стало продажным и служило столь часто наемником у модных или господствующих посредством наглости и засилья политических и общественных течений и партий, — слово ныне поминаемой поэтессы, Лидии Александровны Кологривовой, всегда было солью растворено, руководствовалось началами вечности, посвящено было идеалам Высшей Истины, Добра, Красоты и Бесконечного. Сколько возвышенных религиозных стихотворений принадлежит ей! Они были бы достойны, при иных условиях и обстоятельствах, общецерковного употребления. Сколько прекрасных и трогательных строк вылилось из-под ее пера в честь и славу Христа Воскресшего и в знаменование пасхальной радости! Они впоследствии, с течением времени, войдут в сборники и книги для молодых поколений, и долго <…> будут напоминать родному русскому народу о возвышенных религиозных переживаниях русской женщины-поэта. Сколько стихотворений патриотических, согретых огнем любви, воодушевления и любви, написано ею, — и написано в такое время, когда всякое патриотическое воодушевление подвергалось насмешкам и преследованию!»

Ее муж — ученый-историк, сотрудник Императорского С.-Петербургского Археологического института С.Н.Кологривов также принимал участие в монархическом движении в Москве, был членом ряда московских патриотических организаций.

Сегодня мы также вспоминаем выдающегося русского исследователя и изобретателя контр-адмирала А.Ф.Можайского, скончавшегося 20 марта 1890 г.

Можайский Александр ФедоровичАлександр Федорович Можайский родился 9 марта 1825 г. в Выборгской губернии в семье морского офицера. В 1841 г. Можайский окончил Морской кадетский корпус и в 1853—1855 гг. принял участие в походе на фрегате «Диана» к берегам Японии через Атлантический и Тихий океаны. Затем Можайский служил в военно-морском флоте и в гражданских ведомствах. С 1856 г. он начал исследовать возможность создания летательного аппарата тяжелее воздуха и посвятил этой цели всю дальнейшую жизнь. Круг его научных интересов в этой области был весьма обширен: он всесторонне изучал строение крыльев птиц, их способность к парящему полету, исследовал работу воздушных винтов, динамику полета, одновременно строил модели летательных аппаратов.

В 1876 г. Можайский с успехом публично продемонстрировал полеты своих моделей, а в 1881 г. получил первую в России привилегию на изобретенный им «воздухолетательный снаряд» (самолет). В том же году Можайский начал постройку своего самолета с двумя паровыми двигателями на военном поле в Красном Селе под Петербургом. Официальные документы о полете на этом самолете не сохранились, но известно, что с 1882 по 1885 гг. Можайский ежегодно получал разрешения штаба войск гвардии и Петербургского военного округа на проведение опытов со своим «воздухолетательным снарядом».

Однако в целом Военное министерство не оказало Можайский никакой поддержки, считая создание летательных аппаратов тяжелее воздуха преждевременным и нецелесообразным делом. Несмотря ни на что, Можайский продолжал работу. Не имея средств, он был вынужден продать не только свои имения в Вологодской губернии и на Украине, но и личные вещи. Завершить свои труды Можайский не успел. Но его работа по созданию летательного аппарата — одна из первых попыток практического самолетостроения.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Москалькова вслед за Поповой тоже решила поруководить в Церкви
Уполномоченная по правам человека в России считает, что чиновники должны более основательно контролировать ограничения в религиозных организациях...

Необходимо прекратить эту бесчеловечную торговлю детьми
Патриаршая комиссии по вопросам семьи выступила с заявлением в связи с отказом иностранных заказчиков от детей, рожденных от суррогатных матерей в Санкт-Петербурге...

Казаки Новосибирска призвали переименовать площадь Свердлова
Новосибирское казачье общество и общество «Двуглавый Орел» призвали новосибирские власти отказаться от имени палача Свердлова в городской топонимике...

Дождался
Президент США Джо Байден после большой паузы всё же решил впервые позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому...

Кипрская Архиепископия закрыта на карантин
Такое решение было принято после заболевания коронавирусом двух её сотрудников...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем русскую православную поэтессу Л.А.Кологривову, а также русского исследователя и изобретателя контр-адмирала А.Ф.Можайского...
Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика