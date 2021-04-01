Верующие Украинской Православной Церкви требуют от властей отменить законы, которые привели к напряженности в религиозной сфере в разных регионах Украины. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре «Украинских Новостей» сообщил глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилукский Климент.

«Верующие УПЦ уже не один год пытаются достучаться до украинской власти и обращают внимание на то, что на Украине приняты законы, которые нарушают права граждан на свободу совести и религиозные убеждения. Никакой реакции до сих пор нет. Верующие во всех регионах подготовили обращение к Президенту, Верховной Раде, Кабинету Министров с требованием обратить внимание на нарушения Конституции и прав верующих, которые сейчас существуют в результате принятия определённых законопроектов и изменить законы, которые привели к напряженности в религиозной сфере в разных регионах», — сказал митрополит Климент.

По словам иерарха, сегодня зарегистрировано около 10 законопроектов, которые несут опасность не только для верующих УПЦ и их прав на религиозные убеждения. «Эти законы нарушают права граждан независимо от религиозной конфессии», — отметил владыка Климент.

«Игнорирование обращений — это неуважение к избирателям, что свидетельствует о кризисе в сфере соблюдения свобод и прав граждан. Некоторые законы, которые приняла Верховная Рада предыдущей каденции, делают невозможным нормальную деятельность религиозных общин УПЦ. В частности, заблокированы любые изменения в уставную документацию общин, невозможно создать новую религиозную общину, оформить правовые отношения относительно имущественных вопросов. Мы наблюдаем ряд законодательных инициатив уже новой Рады, которые более грубо нарушают свободу совести и принципы правового государства», — добавил архипастырь.

Владыка также подчеркнул, что несмотря на то, что власти ранее игнорировали обращения верующих граждан, «мы должны сделать всё, чтобы голос наших граждан был услышан, ведь у нас есть много возможностей законным способом донести своё мнение до представителей власти, которые должны выполнять то, что им поручили избиратели».

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