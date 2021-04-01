1 апреля 2021 года, в очередную годовщину мученической кончины генерал-адъютанта, генерала от кавалерии, активного борца с революционной смутой 1905 — 1907 гг. Павла Карловича фон Ренненкампфа, в храме всех святых на Старом кладбище Таганрога была отслужена панихида по доблестному генералу. Заупокойное богослужение совершил духовник Таганрогского казачьего округа, настоятель Всехсвятского храма Таганрога протоиерей Игорь Ковалёв.

В этот же день большевицкие палачи ворвались в дом, где жила семья генерала. Супруги Ренненкампфа там не оказалось, но красноармейцы схватили приёмную дочь генерала Ольгу, которую Павел Карлович удочерил и любил как родную. Изверги надругались над 17-летней девочкой, искалечив её, а затем зверски добили, бросив изуродованное тело прямо во дворе.

Известно, что перед смертью Павел Карлович принял Православие. Он и его приёмная дочь были похоронены на Старом кладбище Таганрога. Их положили в общую могилу с убиенными юнкерами и офицерами Третьей Киевской школы прапорщиков, также ставших жертвами красного террора. Позже их могила была стерта с лица земли, потому что большевики старались уничтожить память о своих жертвах, всячески очерняя их.

Ныне имя генерала постепенно очищается от той грязи и лжи, которые толстым слоем были излиты на память Георгиевского кавалера в советские годы. В 2015 году во Всесвятском храме на Старом кладбище Таганрога, в котором отпевали генерала Ренненкампфа, был установлен киот в честь святого апостола Павла — Небесного покровителя генерала.

Павел Карлович фон Ренненкампф родился 17 апреля 1854 г. близ Ревеля и происходил из вестфальского дворянского рода, перебравшегося в XVI в. в Прибалтику. Ренненкампф окончил Гельсингфорсское пехотное юнкерское училище и Николаевскую академию Генштаба. Долгое время он служил на офицерских должностях при штабе Варшавского военного округа, а в 1899 г. был назначен начальником штаба войск Забайкальской области.

В звании генерал-майора Ренненкампф в 1900 г. принял участие в подавлении Ихэтуаньского («боксерского») восстания в Китае, в ходе которого был дважды награжден за боевые отличия орденом Св. Георгия (IV и III ст.). Во время Русско-японской войны 1904−1905 гг. командовал Забайкальской казачьей дивизией, особо отличившись при Мукденском сражении. Проявив личное мужество, был ранен в ногу, отмечен золотым оружием с надписью «За храбрость» и орденом св. Станислава 1-й степени с мечами. За боевые отличия был произведен в генерал-лейтенанты и по окончании боевых действий назначен командиром 7-го Сибирского армейского корпуса.

В годы революционной смуты 1905 — 1907 гг., командуя карательным отрядом, Ренненкампф энергично подавил антиправительственные выступления в Забайкалье, восстановив сообщение Маньчжурской армии с Западной Сибирью. За усмирение восставших генерал получил из рук Императора бриллиантовые украшения к Золотому оружию, а революционеры организовали на него покушение, к счастью безуспешное. В последние дни революции генерал был послан на усмирение Прибалтийских губ. С началом Первой мировой войны Ренненкампф был назначен командующим 1-й армией Северо-Западного фронта. В августе 1914 г. генерал нанес поражение 8-ой германской армии под Гумбинненом в Восточной Пруссии, однако в результате дальнейших неудачных действий был отдан под суд, так как общественное мнение несправедливо обвинило генерала с немецкой фамилией в измене.

Остаток жизни над ним тяготело ложное обвинение в предательстве, что причиняло Ренненкампфу глубокие нравственные страдания — его не раз подвергали оскорблениям на улице и в общественных местах. Между тем, как вспоминала его жена, в Прибалтике Ренненкампфа считали «чересчур русским патриотом» и «страшным русофилом». Его повторно арестовали при Временном правительстве, но никаких фактов измены не нашли. В марте 1918 г. генерал был арестован в Таганроге — на этот раз уже большевиками. Несколько раз ему предлагали перейти на службу к новой власти и занять один из командных постов в Красной армии. Но от сотрудничества с большевиками Ренненкампф категорически отказался. Перед отступлением большевиков из Таганрога в ночь с 31 марта на 1 апреля 1918 г. после издевательств (ему выкололи глаза) Ренненкампф был вывезен за город и расстрелян (по другой версии зарублен). По свидетельству самих же большевиков, генерал вел себя перед расстрелом геройски.

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