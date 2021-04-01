1 апреля 2021 года в Киев прибыли представители пострадавших от нападений «ПЦУ» и «Киевского патриархата» общин из различных епархий канонической Украинской Православной Церкви, чтобы передать в Офис президента Украины несколько увесистых коробок с подписями граждан Украины, которые требуют от Владимира Зеленского остановить в стране религиозные гонения, сообщает официальный сайт УПЦ.

Перед тем, как идти в Офис президента верующие собрались на Владимирской горке, где отслужили молебен о мире на украинской земле.

В обращении мирян Украинской Православной Церкви, которое было передано Владимиру Зеленскому, верующие призвали «гаранта Конституции» воспользоваться своим конституционным правом законодательной инициативы в Верховной Раде и внести в парламент Украины для рассмотрения как неотложные законопроекты о признании утратившими силу законов Украины № 2673-VIII и № 2662-VIII.

Отмечается, что данные законы нарушают права верующих и противоречат конституционному принципу отделения государства от Церкви. В обращении подчеркнуто:

«В последние годы Министерство культуры Украины применяет эти антиконституционные законы исключительно против Украинской Православной Церкви и в принудительном порядке пытается лишить её своего собственного названия. Должностными лицами нарушается принцип равенства всех религиозных конфессий и ограничивается в правах наша религиозная организация среди других, что является дискриминацией по религиозному признаку миллионов верующих граждан, принадлежащих к Украинской Православной Церкви. Государственные органы, вмешиваясь во внутренние дела Церкви, навязывают своё понимание её религиозной и иерархической структуры. Нарушаются положения Конституции Украины, которые исключают возможность установления особых требований к названию отдельных религиозных организаций и регламентируют право каждого исповедовать любую религию. Из-за этого религиозные общины Украинской Православной Церкви находятся под постоянным давлением со стороны органов государственной власти и рейдеров, нас лишили возможности вносить изменения в учредительные документы, менять руководителей, открывать счета в банковских учреждениях, пользоваться услугами нотариусов, оформлять права на земельные участки под церковными сооружениями и прочее».

«Использование антиконституционных законов церковными рейдерами приводит к ежедневной дестабилизации религиозной ситуации в обществе, ухудшению уровня свободы вероисповедания в Украине, созданию существенных препятствий для духовного и социального служения Церквей и религиозных организаций», — говорится в документе.

Верующие напомнили, что законы о принудительной смене названия и подчинённости не соответствуют ни Конституции Украины, ни нормам действующего международного права. «Принудительная перерегистрация, смена названия и подчинённости в канонических вопросах религиозных организаций (объединений) является прямым вмешательством в свободу вероисповедания, — отмечается в обращении. — Право на автономность религиозных организаций гарантируется Европейской Конвенцией по правам человека и отражено в многочисленных решениях Европейского суда по правам человека. Религиозная организация вправе самостоятельно выбирать себе название, и менять его государство заставлять не вправе».

«Следует отметить, что Закон Украины № 2673-VIII и Закон Украины № 2662-VIII кроме того, что нарушают конституционные права и свободы граждан Украины, несут в себе угрозу миру и спокойствию в нашем государстве. Украинская Православная Церковь и её верующие неоднократно обращались к Вам с просьбой изъять антицерковные нормы из указанных законов, однако, кроме отписок, никакой реакции на них не было. Считаем недопустимым гаранту соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина пренебрегать интересами своих избирателей, многомиллионного православного общества», — говорится в послании, переданном в Офис главы государства.

Обращение приняли в Офисе президента и зарегистрировали под номером 22/16 975−26.

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