В Словении все храмы будут закрыты в праздничные дни католической Пасхи. Поводом к этому стало растущее число инфицированных, пояснил министр культуры Васко Симонити, слова которого приводит Седмица.Ru.

По решению властей, возможна только пастырская помощь нуждающимся в индивидуальном порядке.

Правительство в Любляне объявило об усилении анти-ковидных мер по всей стране с 1 по 12 апреля. Большая часть торговых предприятий, также все культурные и религиозные учреждения должны в этот период оставаться закрытыми. За исключением пасхального воскресенья, словенцы должны оставаться в своем домашнем кругу.

Правила включают полный запрет общественных богослужений с Великого четверга до самой католической Пасхи. Впрочем, у православных словенцев ещё есть надежда, что к православной Пасхе храмы всё же откроют.

В настоящее время в Словении действует православный храм в Любляне и ещё один в Копере, принадлежащие Сербской Православной Церкви. Православных в Словении — приблизительно 3% (в основном это сербы и македонцы).

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