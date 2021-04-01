Вакцинация на Святой Горе Афон пока не дала должного результата. Более того, большинство монашествующих не желают бежать впереди паровоза и прививаться тогда, когда большинство жителей европейских государств всё ещё остаются без вакцинации. В связи с этим гражданские власти Святой Горы начали принуждать их делать прививки под угрозой выдворения с полуострова.

О том, что афонским монахам, которые не хотят принимать вакцину от коронавируса, угрожают высылкой со Святой Горы сообщил депутат Европарламента и глава партии «Греческое решение» Кириакос Велопулос, передаёт СПЖ со ссылкой на греческое издание «Вима Ортодоксия».

По слова Велопулоса, на Святой Горе Афон монахам, которые не хотят вакцинироваться от коронавируса угрожают высылкой, что, по мнению политика, нужно воспринимать как шантаж.

«Мне жаловались старцы Святой Горы. Мы вынесем этот вопрос в парламент. Они (сторонники принудительной вакцинации афонитов, — Ред.) не оставили другого выхода. Мы их раздавим!», — написал Кириакос Велопулос на своей странице в Facebook.

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