Российские власти продолжают борьбу с табакокурением в России. В связи с этим с 1 апреля 2021 года вступают в силу изменения в «антитабачный закон», устанавливающие минимальную цену на табачную продукцию до конца года в размере 108 рублей за пачку, сообщает РИА Новости.

Соответствующие поправки в закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма приняли в декабре прошлого года. Ранее закон установил запрет на продажу сигарет в России по цене выше максимальной розничной и ниже минимальной. Первый показатель выбирали сами производители, тогда как второй составлял 75 процентов от максимальной розничной цены.

Эксперты и участники рынка подчеркивали, что у такой системы есть недостатки. В частности, возможность использования ее для применения «скидок» на запрещенные законом сигареты. Новая редакция закона этого не допускает.

Теперь, согласно «антитабачному закону», меры госвоздействия на ценовой уровень табачной продукции, на которую устанавливаются максимальные розничные цены, проводится с помощью установления единой минимальной цены табачной продукции. Это цена, ниже которой невозможно установить розничные цены табачных изделий.

Как следует из сообщения Минсельхоза, единая минимальная цена на табачную продукцию с 1 апреля по 31 декабря этого года составляет 108 рублей.

«В прошлом году средняя цена пачки сигарет составляла порядка 120 рублей. После значительного повышения акцизов с 1 января 2021 года средняя цена пачки сигарет в текущем году, по оценкам Минфина, составит около 140 рублей», — заявил директор по работе с органами государственной власти JTI Россия Василий Груздев.

Поэтому, считает он, единая минимальная цена не повлияет на цены на табак. Тем не менее, это ещё один признак того, что российские власти будут и дальше вести борьбу с табакокурением в стране, а также с нелегальным оборотом табака.

Русская линия