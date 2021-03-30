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Сводка новостей от 30 марта 2021

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В ПСТГУ молитвенно отметили 80-летие протоиерея Владимира Воробьева…

Протоиерей Владимир Воробьев28 марта 2021 года, в Неделю 2-ю Великого поста, день памяти святителя Григория Паламы, по благословению Святейшего Патриарха Кирилла в Князь-Владимирском храме Главного здания университета состоялась Божественная Литургия по случаю празднования 80-летия ректора ПСТГУ протоиерея Владимира Воробьева, сообщает пресс-служба ПСТГУ.

Божественную Литургию в этот день возглавил управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий в сослужении многочисленных архипастырей и пастырей Русской Православной Церкви. На богослужении также присутствовали преподаватели и студенты ПСТГУ, прихожане всех университетских храмов.

По окончании Божественной Литургии владыка Дионисий обратился к участникам богослужения со словом, в котором обратил внимание на заслуги отца Владимира. Архипастырь передал протоиерею Владимиру Воробьеву благословение и поздравление от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Ранее по благословению Святейшего Патриарха Кирилла во внимание к трудам на благо Святой Церкви и в связи с 80-летием протоиерей Владимир Воробьев был удостоен ордена святого преподобного Серафима Саровского II степени.

Митрополита Дионисия и всех собравшихся приветствовал ректор ПСТГУ протоиерей Владимир Воробьев. Он выразил сердечную благодарность Святейшему Патриарху Кириллу за высокую награду и теплые слова, сказав, что все, что он делал, — это просто выполнял послушание старца.

Владыка Дионисий отметил, что жизнь протоиерея Владимира Воробьева может служить всем собравшимся уроком: «Поступай по послушанию Христу и Церкви, и увидишь еще в этой жизни плоды трудов твоих».

Прихожане университетских храмов, сотрудники, преподаватели и студенты университета сердечно поздравили дорогого отца Ректора с его юбилеем.

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