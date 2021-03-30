30 марта 2021 года в формате видеоконференции состоялись переговоры Владимира Путина с канцлерин Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, которые как известно входят в «нормандскую четвёрку».

Как сообщает пресс-служба Кремля, особое внимание в рамках переговоров было уделено задаче объединения усилий в борьбе с общей угрозой — пандемией коронавирусной инфекции. В этом контексте лидеры сосредоточились на мерах по предотвращению дальнейшего распространения заболевания. Затронуты, в частности, перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины «Спутник V», а также возможных поставок и совместного производства этого препарата в странах ЕС.

Не осталась без внимания лидеров России, Германии и Франции и ситуация на Донбассе. «Подтверждена безальтернативность минского „Комплекса мер“ 2015 года как основы урегулирования внутреннего конфликта в этой стране. Президент России подчеркнул важность выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых на высшем уровне договорённостей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и урегулированию правовых аспектов особого статуса Донбасса. С российской стороны выражена серьёзная озабоченность в связи с провоцируемой Украиной эскалацией вооружённого противостояния на линии соприкосновения и фактическим отказом от выполнения согласованных в июле 2020 года в Контактной группе „Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня“. Политсоветники лидеров продолжат совместную работу», — говорится в сообщении Кремля.

При обсуждении обстановки в Белоруссии Владимир Путин отметил недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела суверенного государства.

Рассмотрены вопросы урегулирования в Ливии. С удовлетворением констатировано соблюдение противоборствующими сторонами режима прекращения боевых действий. Выражена надежда, что формирование в стране единых переходных органов власти станет важным шагом на пути продвижения эффективного политического процесса с участием всех ключевых ливийских сил.

Отмечено, что ситуация в Сирии продолжает стабилизироваться и что сейчас весьма остро стоят вопросы предоставления сирийскому народу гуманитарной помощи.

Руководители России, Германии и Франции чётко высказались в пользу сохранения и реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и дальнейшей координации шагов на этом направлении.

Обсуждено положение дел в отношениях между Россией и Европейским союзом. С российской стороны вновь заявлено о готовности к восстановлению нормального деполитизированного взаимодействия с ЕС, если к этому будет проявлена встречная заинтересованность.

В связи с поднятым партнёрами вопросом об А. Навальном были даны соответствующие разъяснения объективных обстоятельств дела.

Русская линия