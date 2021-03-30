29 марта 2021 года в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» в режиме онлайн прошла пресс-конференция на тему «Неживая Россия. Как спасти страну от вымирания?». В мероприятии приняли участие депутаты Государственной Думы ФС РФ Николай Земцов и Инга Юмашева, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Феодор Лукьянов и заместитель председателя комиссии по демографии Общественной палаты РФ Павел Пожигайло, сообщает Патриархия.Ru.

В своем выступлении священник Феодор Лукьянов, в частности, отметил:

«Попытки обвинить семью в насилии над детьми говорят о том, что мы не понимаем, к чему призывают авторы таких инициатив, которые называют семью источником насилия. Семья — органическая часть безопасности нашей страны, как и государство. Те, кто призывает лишить родителей возможности воспитывать своих детей и вмешиваться в жизнь семьи, следующим выводом из этой политики, если она будет реализована, они и государство объявят инструментом насилия. Понимаете, к чему ведут авторы таких инициатив? Устраняя детей из семьи, они выводят детей из системы воспитания и власти родителей, дети становятся жертвами политических технологий. А это вопрос государственной безопасности. Очень надеемся, что государство не будет способствовать принятию таких законов».

«Сегодня в законодательном поле происходит основная битва за наши семьи, — сказал отец Феодор. — В частности, я считаю, что чиновники должны нести ответственность за неправомерное вмешательство в жизнь семьи. У нас семьи сегодня несут ответственность за свои действия, а чиновники — нет. У нас нет механизма ответственности чиновника, который необоснованно вмешался в дела семьи. Бывают случаи, что чиновник разрушил семью, мы знаем такие примеры, когда это заканчивалось смертью детей. Чиновники должны отвечать за свои действия. Это прямая задача государства».

Председатель Патриаршей комиссии особо остановился на проблеме суррогатного материнства: «Общество пока еще способно сопротивляться негативным явлениям, у нас есть достойные общественные деятели, которые выступают за запрет торговли детьми, мы уже видим уголовные дела, и мы видим коррумпированных чиновников от здравоохранения, которые покрывают этот криминальный бизнес и пытаются препятствовать здравым инициативам и нашим законодателям».

«Я надеюсь, что наше общество в целом и родительское сообщество не останутся безучастными и будут продолжать активно писать обращения и письма с просьбой запретить в России иностранным гражданам услуги суррогатных матерей и порочную практику торговли детьми. Здесь мы надеемся на общественность. Это наш долг — реагировать как организм на такие вопиющие явления. Русская Православная Церковь всецело поддерживает запрет торговли детьми, рожденными суррогатными матерями иностранным гражданам», — заявил отец Феодор.

Также священник выступил в поддержку инициатив, направленных на помощь семье. «Что касается того, что мать должна получать средства, когда становится на учет по беременности, то это очень своевременная инициатива — семьям нужны реальные живые деньги. У нас не такой дефицит средств, чтобы исключать беременных из программ поддержки. От имени Патриаршей комиссии разрешите выразить поддержку всем уважаемым депутатам, общественным деятелям. Мы верим, что при поддержке Президента, Святейшего Патриарха, всего семейного сообщества мы сможем выровнять демографическую ситуацию», — заключил председатель Патриаршей комиссии.

Русская линия