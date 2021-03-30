По данным правительства, число абортов за последние 5 лет сократилось почти на 40%. Однако, о числе медикаментозных абортов за этот же период у властей нет вообще никаких данных…

Российские власти в лице вице-премьера Татьяны Голиковой настаивают на сохранении финансировании абортов из госдюбжета и в то же время пытаются убедить общественность в том, что они предпринимают действенные меры, чтобы сократить число убийств детей в утробе матери.

Так, по данным той же Голиковой, количество абортов в России за последние 5 лет уменьшилось на 39%. «Хочу отметить, что за период с 2016 года количество абортов в РФ сократилось на 39%. Это серьёзные цифры, но, тем не менее, потенциал в этом вопросё еще есть», — сказала чиновница во вторник на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, сообщает РИА Новости.

По её словам, в 2020 году в России продолжили создаваться центры медико-социальной поддержки беременных женщин, которые оказались в трудной жизненной ситуации. «Несмотря на период сложный, пандемический, более 230 тысяч женщин были проконсультированы в этих центрах и почти 50 тысяч, то есть 22%, приняли решение не отказываться от рождения детей и были взяты под медицинское наблюдение по беременности», — сказала она.

При этом замглавы правительства отметила, что в России происходит серьёзное сокращение численности женщин, находящихся в репродуктивном возрасте. «Численность женщин в возрасте от 20 до 29 лет составила чуть более 7,5 миллионов человек и по сравнению с 2010 годом сократилось на 37,5%. Такое серьезное сокращение численности женщин, находящихся в репродуктивном возрасте, в том числе приводит к сокращению рождений в России», — отмечает Голикова.

Таким образом, сокращение абортов — это не столько заслуга властей, сколько естественный процесс. Более того, власти вообще не ведут никакой статистики об так называемых медикаментозных абортах, которые женщины производят самостоятельно дома, принимая абортивные препараты, которые в России продаются в аптеках в свободном доступе.

Русская линия