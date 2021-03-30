Правительство Австрии заявило о несправедливости при распределении вакцин в ЕС и начало самостоятельные переговоры с Россией о поставках «Спутника V»…

В Европе, страдающей из-за коронавируса и постоянных локдаунов, начались настоящие политические дрязги из-за распределения вакцин. Так, власти Австрии пригрозили заблокировать дополнительный заказ на 100 млн доз вакцины Biontech/Pfizer для ЕС, если они не получат дополнительного количества препарата. Правительство в Вене заявило, что вакцины от коронавируса несправедливо распределяются между странами Евросоюза, сообщает «Немецкая волна».

Изначально предполагалось, что объем поставок в государства ЕС будет зависеть от численности населения. Однако если правительство какой-либо страны частично или полностью отказывается от вакцины конкретного производителя, препарат может выкупить другая страна.

Некоторые государства ЕС изначально делали ставку на вакцину AstraZeneca, и сейчас испытывают её нехватку из-за проблем с поставками. Австрия заказала на уровне Евросоюза меньше препарата компании Johnson&Johnson, чем полагалось ей в соответствии с численностью населения, и теперь опасается перебоев с вакцинами.

На этом фоне власти Австрии уже начали переговоры с Россией о закупках вакцины «Спутник V». Представитель офиса австрийского канцлера Себастьяна Курца заявил агентству AFP, что переговоры начались ещё в конце февраля. Соглашение предусматривает поставку заказанного количества вакцин в три этапа: первые 300 тыс. доз должны прибыть в Австрию в апреле, полмиллиона доз — в мае и оставшиеся 200 тыс. — в июне.

В ходе переговоров стороны договорились о том, что «конфиденциальные документы не будут предаваться гласности». Себастьян Курц заявил, что миллион доз вакцины дополнительно к тем, которые получит Австрия по соглашению с ЕС, помогут стране «раньше вернуться к нормальной жизни и спасти множество человеческих жизней и рабочих мест».

Помимо Австрии, переговоры о поставках российской вакцины в настоящее время ведут Словакия и Чехия. Единственной страной в ЕС, где уже проводится вакцинация «Спутником V», на данный момент стала Венгрия. Препарат до сих пор не был одобрен Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

Русская линия