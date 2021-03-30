В ОВЦС МП объяснили, почему глава Фанара не поздравил греков даже с 200-летием начала Греческой революции, но при этом дерзко действует в других межправославных вопросах…

Протоиерей Николай Балашов: Находясь в зависимости от турок, Патриарх Варфоломей ищет защиты у США, а те используют его для разделения православного мира

Молчание Константинопольского Патриарха Варфоломея, позиционирующего себя духовным лидером греческого мира, по поводу празднования 200-летия освобождения греков от владычества Османской империи связано с его «несвободным положением в Турции», заявил замглавы ОВЦС МП протоиерей Николай Балашов, комментируя публикации ряда греческих СМИ, обративших внимание на молчание Варфоломея, сообщает РИА Новости.

Ранее в греческих СМИ обсуждалось то, что Константинопольский Патриарх Варфоломей никак не поздравил греков с 200-летием начала национально-освободительной революции. Также некоторые эксперты обращали внимание на то, что Патриарх Варфоломей не выступил с резкими протестами против превращения турецкими властями собора Святой Софии из музея в мечеть, о чем в июле подписал соответствующий указ президент Реджеп Эрдоган.

«Оба факта, полагаю, связаны с несвободным положением Патриарха Варфоломея в Турции. Ведь греки празднуют ныне освобождение из-под владычества именно Османской турецкой империи», — прокомментировал отец Николай.

Он напомнил, что предшественник нынешнего Константинопольского Предстоятеля Патриарх-мученик Григорий V сто лет назад был вынужден даже «анафематствовать» восставших греков во главе с генерал-майором Русской армии князем Александром Ипсиланти, в прошлом — флигель-адъютанта Императора Александра I.

Патриарх Константинопольский Григорий V (Ангелопулос, 1746−1821) после начала волнений в Морее, когда султан Махмуд начал жестокую расправу с восставшими греками и призвал Патриарха к себе для отчёта, издал 11 марта 1821 года отлучительную грамоту против организаторов и участников мятежа и призвал их к повиновению турецкой власти и сохранению мира в империи. По мнению авторов жизнеописания Патриарха, это было сделано им с целью прекратить резню своего народа и снять подозрения с восставших, а также для того, чтобы «выиграть время и дать возможность восстанию набрать размах».

«Это не спасло Патриарха от казни — он был повешен на воротах Патриархии на Фанаре, которые с тех пор остаются запертыми навсегда в знак памяти и скорби. Выловленное из моря тело Первоиерарха отпевали в Одессе и похоронили там же. Высокая степень зависимости Патриархов Константинополя от турецких властей, собственно, и привела в своё время к необходимости предоставления автокефалии Элладской Православной Церкви», — отметил отец Николай Балашов.

Он добавил, что сегодня «несвобода Константинопольского Патриарха вынуждает его искать покровительства у влиятельных мировых сил, которые, со своей стороны, используют его для реализации собственных геополитических планов, предусматривающих расчленение православного мира». «Все это ярко выявили, в частности, события, связанные с предоставлением „автокефалии“ украинским раскольникам», — заключил представитель Русской Православной Церкви.

Русская линия