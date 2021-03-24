В Европе продолжается политическая борьба по поводу возможной закупки ЕС российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Еврочиновники отказываются её закупать, а власти целого ряда европейских стран, напротив, считают, что российский препарат необходим европейцам, поскольку он хорошо себя зарекомендовал и прост в использовании, сообщает ТАСС.

Буквально в минувшее воскресенье в эфире телеканала TF1 еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что ЕС не нуждается в «Спутнике V», поскольку «Европа — континент, на котором больше всего вакцин (четыре), которые одобрены медицинскими регуляторами, — мы первый континент в плане производства вакцин».

"<…> Что касается «Спутника V», у россиян проблемы с его производством, и если им понадобится помощь, то мы вернёмся к этому во втором полугодии, но сейчас приоритет отдан европейцам", — заявил чиновник. По его словам, надо массово производить и распределять уже одобренные вакцины.

Однако, вскоре его поправил целый ряд европейских политиков, а сегодня стало известно, что власти Германии настаивают на немедленном начале переговоров с Россией о централизованной закупке «Спутника V». Об этом в среду со ссылкой на представителя германской администрации сообщила газета Politico, отмечает ТАСС.

«Мы попросили Еврокомиссию запустить процедуру закупки «Спутник V», — заявил представитель властей Германии журналистам на брифинге в Берлине. «Сейчас мы видим, что ЕК находится в процессе запуска этой процедуры», — добавил он.

Как сообщила газета, ее собеседник выразил надежду, что процесс подготовки закупки вакцины может начаться уже сейчас, пока Европейское агентство лекарственных средств рассматривает заявку о разрешении использования российской вакцины на территории ЕС.

«Мы бы посчитали правильным, если бы переговоры начались безотлагательно», — добавил он. Представитель немецких властей также отметил, что ЕК ещё не начала переговоры с Москвой о возможной закупке вакцины «Спутник V», однако допустил, что обсуждение процедуры закупки европейскими политиками может произойти «в ближайшем будущем».

Издание отмечает, что её собеседник мог иметь в виду саммит глав государств и правительств Евросоюза, который пройдет в режиме видеоконференции 25−26 марта.

Ранее в ФРГ уже неоднократно выражали принципиальную готовность использовать препараты, разработанные за пределами ЕС, в частности, вакцину «Спутник V». Отбросить в сторону политическую и идеологическую подоплеку в вопросах применения российского препарата призывали главы ряда федеральных земель ФРГ, в том числе Баварии, Берлина, Бранденбурга, Мекленбурга — Передней Померании, Саксонии, Саксонии-Анхальт и Тюрингии.

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