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Сводка новостей от 24 марта 2021

Митрополит Лимассольский Афанасий госпитализирован
У кипрского архиерея был обнаружен коронавирус, он чувствует себя хорошо…

Митрополит Лимассольский Афанасий24 марта 2021 года у митрополита Лимассольского Афанасия был подтверждён коронавирус, сообщает Православие.Ru со ссылкой на греческий религиозный портал «Romfea» и кипрское новостное агентство «Cyprus Times».

У владыки, который известен в России своими проповедями и принципиальным отношением к ситуации на Украине, был выявлен положительный результат на ПЦР-тест, который он регулярно сдавал. По информации агентства, помимо митрополита Афанасия на карантин помещено и его ближайшее окружение.

Тот же источник сообщает, что у митрополита Афанасия нет симптомов ковида, сам он находится в хорошем состоянии.

В то же время портал «OrthodoxTimes» сообщает, что правящий архиерей Лимассольской епархии был госпитализирован в больницу Никосии для прохождения дополнительного обследования по рекомендации наблюдающих за ним врачей.

Лимассольская Митрополия следует всем предписаниям медицинского протокола. В данный момент ожидается дезинфекция помещений.

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