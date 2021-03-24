Подавляющее большинство афонских монахов не желают прививаться, и лишь 15% афонитов решились сделать прививку…

19 марта 2021 года монахи некоторых афонских обителей вакцинировались от коронавируса, сообщает СПЖ со ссылкой на издание «Ромфея». По информации греческого портала, лодка береговой охраны доставила первые 400 доз вакцины Pfizer от коронавируса на гору Афон, после чего началась немедленная вакцинация.

В Центре здоровья в Кариесе под руководством директора Константиноса Докуслиса были вакцинированы первые 36 монахов, а также сотрудники некоторых монастырей.

Среди первых насельников афонских монастырей, пожелавших вакцинироваться, «Ромфея» называет игумена монастыря Новый Эсфигмен архимандрита Варфоломея, а также монахов монастырей Иверон, Кутлумуш и Симонапетра, которые специально прибыли для этого в Кариес.

Греческие СМИ утверждают, что монахи обрадовались началу вакцинации, а «первоначальные оговорки, отрицание и теории заговора, отступили». Более того, сообщается, что среди тех, кто уже вакцинировался, были несколько монахов, ранее переболевших COVID-19.

Тем не менее, по данным греческого издания Рentapostagma, большинство монахов, проживающих в монастырях и келиях Святой Горы Афон, не желают вакцинироваться. Из 2 тысяч монахов, которые живут сегодня на Афоне, о готовности вакцинироваться заявили менее 300 человек, то есть, 15% от общего числа насельников монастырей и келий.

Против вакцинации уже выступили игумен монастыря святого Павла Парфений, старец каливы Воскресения Христа Евфимий, старец Кутлумушской келии святого Христодула Гавриил, старец Павел и другие уважаемые монахи Святой Горы.

Многие монахи заявляют, что не хотят быть «подопытной морской свинкой», а из-за побочных эффектов у тех, кто уже вакцинировался, количество желающих пройти эту процедуру будет намного меньше от первоначально заявленной цифры.

Кроме того, насельники монастырей, которые перенесли коронавирус без серьёзной медицинской помощи (Каракалл, Дохиару, Констамонит, Зограф и др.) не согласны проходить вакцинацию.

Наконец, в монастыре Ватопед считают, что вакцина Pfizer малоэффективна и неуместна, а поэтому, «со своим собственным медицинским персоналом он ищет другие варианты».

Русская линия