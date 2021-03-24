До половины всех афонских монастырей настроены против поддержки украинских раскольников и критически оценивают деятельность Константинопольского Патриарха, и Московскому Патриархату не следует полностью разрывать общение с этими обителями, заявил в интервью РИА Новости доцент МГУ, специалист по истории Церкви и истории Греции и один из основателей издательского дома «Святая Гора» Афанасий Зоитакис.

Комментируя агентству отношение монахов-афонитов к действиям Константинополя на Украине и возникшему расколу в православном мире, Афанасий Зоитакис признал, что «единой позиции Афона нет по этому вопросу», и на полуострове «существует разделение».

«Те монастыри на Афоне, которые достаточно скептически относятся к признанию украинской автокефалии, — это те же обители, которые так же скептически относились и к Критскому собору 2016 года, и вообще к экуменическому курсу Патриарха Варфоломея. Это прежде всего монастыри, основанные учениками старца Ефрема Аризонского (1928−2019): Филофей, Каракал, Ксиропотам и Констамонит. Они наиболее радикально в этом плане настроены», — сказал Зоитакис.

В частности, монастырь Констамонит, отметил эксперт, был вообще единственным из 20 афонских обителей, который не участвовал во встрече Патриарха Варфоломея на Афоне в октябре 2019 года, и не прислал на встречу даже своего представителя. К числу оппонентов действующего главы Константинополя собеседник агентства добавил также монастырь святого Павла, игумен которого «очень критически относится к модернистским шагам Варфоломея».

«Я бы добавил сюда и монастырь Дохиар, который, если бы был жив его игумен геронда Григорий, я думаю, и публично бы высказался по этим событиям, потому что он неоднократно в самых резких выражениях критиковал украинских раскольников и вообще до конца был человеком очень твёрдым. У монастырей Филофей и Дохиар всегда с Россией были очень хорошие связи, русские монахи там были. Сюда можно еще добавить и Русский Пантелеимонов монастырь, и, пожалуй, еще сербский монастырь Хиландар и болгарский Зограф, потому что они следуют позициям своих Церквей», — сказал Зоитакис.

Он пояснил, что, хотя сербский и болгарский монастыри и находятся в каноническом подчинении Константинополю, подобно другим обителям на Афоне, «тем не менее, они связаны очень прочными узами с Сербской и Болгарской Церквами, которые пока не признали украинскую «новую церковь». «Нужно упомянуть ещё монастырь Григориат — там тоже очень скептическое отношение к украинским раскольникам, как минимум скептическое. Они думают над этим вопросом, и в целом настроены достаточно антиэкуменически», — добавил эксперт.

Другие 10 святогорских обителей или прямо поддержали Патриарха Варфоломея, приняли делегацию украинских раскольников и сослужили с ними, или же заняли более осторожную и выжидательную позицию. Это Великая Лавра, Ватопед, Иверский, Дионисиат, Кутлумуш, Пантократор — монастыри, занимающие первые места в афонской иерархии обителей, а также монастыри Симонопетра, Ставроникита, Ксенофонт и Новый Эсфигмен.

Говоря о позиции Русской Православной Церкви в отношении афонских монастырей, эксперт выразил мнение, что было бы целесообразно и в отношении Афона руководствоваться теми же принципами, которых Московский Патриархат придерживается во взаимоотношении с другими Поместными Церквами. «Мне кажется, что в случае с Афоном вполне можно было бы придерживаться того же порядка, который Русская Церковь придерживается в отношении Александрийской, Элладской, Кипрской Церквей — находиться в общении с теми братствами, которые не признают раскольников и последовательно стоят на неприятии неканонических шагов Константинопольского Патриарха. И здесь, может быть, не совсем правильно ограничиваться именно русским монастырем, потому что это вызывает некое недоумение на Афоне и уже вызвало обвинения в адрес Русской Церкви в некоем национальном подходе», — сказал Зоитакис.

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