Сегодня в Сербии отмечают 22 годовщину начала варварских бомбардировок НАТО. Это была прямая и ничем не прикрытая военная агрессия в отношении суверенного государства, когда Запад поставил себя и свои политические цели выше международного права, выше ООН и выше элементарных соображений гуманизма, сообщают Вести.Ru.

У памятника с вопросом «Почему?» у разбомблённого телецентра в Белградском парке сербы зажигают свечи. Несмотря на все ограничения из-за пандемии, родственники погибших не могли пропустить эту годовщину — мемориальные церемонии прошли по всей Сербии.

В 20 часов 15 минут 24 марта 99 года в югославских городах завыли сирены.

За 78 дней бомбардировок авиация НАТО нанесла 2300 воздушных ударов. Сколько взрывчатых веществ, сброшено на Югославию, нет единого мнения до сих пор — от 25 до 80 тысяч тонн. В том числе, запрещенные виды оружия: 35 тысяч кассетных бомб, снаряды с необогащенным ураном и т. д.

Когда после первых бомбардировок военных целей сербы отказались выполнить ультиматум, начались обстрелы гражданских объектов. Больницы, рынки, вокзалы, заводы. С воздуха был уничтожен пассажирский поезд 393 Ниш-Афины. Навтовцы бомбили города по всей стране.

Любопытно, что нынешний президент США Байден, который совсем недавно объявил президента России Владимира Путина убийцей, в 1999 году был одним из самых активных сторонников бомбардировок Югославии и приложил немало усилий, чтобы агрессия состоялась.

«Я предлагал бомбить Белград. Я предлагал отправить американских пилотов и взорвать все мосты на Дрине», — заявлял ранее Байден. При этом полевого командира албанских головорезов Хашима Тачи, который подозревается в совершении военных преступлений и торговле человеческими органами, Байден называл косовским Джорджем Вашингтоном.

«Почему, некоторые меня спросят, я был так беспощаден в отношении Сербии? Почему я столь настойчив в непредоставлении помощи народу Сербии? Потому что, пока они не заглянут в свои сердца, они никогда не смогут вылечить себя от болезненной веры в то, что они угнетены. И пока они придерживаются такого взгляда, этот цикл будет продолжаться», — заявлял Байден.

Эти слова теперь уже президента США в Сербии хорошо помнят, как и каждый из 78 дней бомбёжек.

По данным портала «Политнавигатор», от бомбардировок НАТО погибло более 2500 гражданских, включая 89 детей, и 1000 военных (более 300 человек — в боях с албанскими боевиками). Ранения получили более 12 тысяч человек. Бомбами и ракетами разрушено 1026 гражданских объектов.

В результате натовских бомбёжек полностью уничтожено:

— 7 промышленных предприятий,

— 11 электростанций

— 38 мостов

— 28 радио и ТВ-ретрансляторов,

— 470 км дорог

— 595 км железных дорог.

Частично разрушено:

— 19 больниц

— 20 поликлиник

— 18 детских садов

— 69 школ

— 29 монастырей

— 35 церквей.

Всё это на совести американских властей, в том числе и Байдена, которого сербы называют убийцей.

Русская линия