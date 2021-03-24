Русская линия
Сводка новостей от 24 марта 2021

В Берлине испугались религиозных протестов
Канцлерин Германии Ангела Меркель признала ошибочным и отменила принятое ранее решение об ограничениях на католическую Пасху…

Ангела МеркельНемецкие власти второй год подряд планировали из-за коронавируса отменить празднование католической Пасхи в Германии (в этом году она приходится на 4 апреля), однако, столкнувшись с резким общественным недовольством, решили пойти на попятную и не стали запрещать праздник.

Соответствующие сигналы о том, что карантин на Пасху может вылиться в серьёзные протесты, в Берлин начали поступать из федеральных земель, и канцлерин Германии Ангела Меркель лично объявила о том, что принятое решение было ошибкой, сообщает «Немецкая волна».

На экстренном заседании в среду, 24 марта, власти решили ограничиться призывом к жителям страны оставаться на время праздников дома и отказаться от объявления официальными праздничными днями предпасхальных четверга и субботы, заявила на пресс-конференции по итогам встречи канцлерин ФРГ Ангела Меркель.

Она признала, что данное решение было ошибочным, поэтому она решила его отменить. Объявление двух дополнительных праздничных дней повлекло бы за собой слишком большое число проблем и вопросов, которые предстояло решить за несколько дней, а вред от него превышал бы полезный эффект, указала она.

«Это ошибка только моя, поскольку в конечном итоге я несу за всё ответственность», — подчеркнула она и попросила «прощения у всех граждан». Меркель добавила, что ей известно о том, что решение продлить пасхальные праздники вызвала дополнительную неуверенность у населения.

Русская линия

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В Берлине испугались религиозных протестов
Канцлерин Германии Ангела Меркель признала ошибочным и отменила принятое ранее решение об ограничениях на католическую Пасху...

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