Власти Италии и Германии заявили о готовности приобрести «Спутник V», если ЕС не решит закупать эту вакцину централизованно…

Европу накрыла третья волна коронавируса. В связи с этим целый ряд европейских стран, включая Польшу и Францию, уже заявили об очередном локдауне. На этом фоне европейские власти всё чаще задумываются о том, чтобы вопреки политической целесообразности начать закупки и производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Так, канцлерин Германии Ангела Меркель не исключила, что ФРГ может закупить российскую вакцину от коронавируса самостоятельно, если не будет достигнуто соглашение о закупках на уровне Евросоюза и при условии, что вакцина будет допущена на рынок ЕС, сообщает Интерфакс.

«Я считаю, что мы должны использовать в ЕС любую вакцину, которая допущена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA)», — сказала Меркель журналистам Берлине в пятницу, отвечая на вопрос про российскую вакцину.

По её словам, если централизованных закупок российской вакцины ЕС не будет, «а признаков, что это произойдет, нет, то мы должны будем пойти по собственному пути, в одиночку». Она добавила, что в случае одобрения вакцины «это возможно».

Похожую позицию заняли и власти Италии. В связи с этим итальянский премьер Марио Драги сообщил, что его страна может оказаться в ситуации, когда будет принимать решение по вопросу о допуске российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» самостоятельно — без Евросоюза.

«Всегда нужно первым делом стремиться к европейскому единству. Когда это получается — отлично. А когда нет — нужно действовать иначе», — сказал он на пресс-конференции.

«Думаю, что в данном случае (со „Спутником V“ — ИФ) необходимо также действовать именно по этому принципу», — добавил Драги, отвечая на вопрос про российскую вакцину.

Русская линия