Представитель «ПЦУ» Евстратий Зоря прибыл в Стамбул в связи с назначением на Халкидонскую кафедру бывшего митрополита Галльского Эммануила…

Патриарх Варфоломей сослужил на Фанаре с украинскими раскольниками

Бывший пресс-секретарь «Киевского патриархата» и некогда верный соратник лже-патриарха Филарета Денисенко Евстратий Зоря в качестве главы делегации «ПЦУ» посетил Стамбул, где его принял Константинопольский Патриарх Варфоломей, сообщает СПЖ.

Поводом к этому визиту стала интронизация бывшего митрополита Галльского Эммануила, который принял самое активное участие в организации объединительного съезда украинских раскольников в Киеве, на Халкидонскую кафедру Фанара.

На встрече с Патриархом Варфоломеем присутствовали спикер «ПЦУ» Евстратий Зоря и «священник» Михаил Омельян.

Как сказано в сообщении пресс-службы ПЦУ, Патриарх Варфоломей «тепло и любезно принял украинскую делегацию». Зоря передал Патриарху Варфоломею тёплые поздравления и подарки, в частности, памятное издание архиерейского служения с дарственной надписью своего нового патрона Сергея Думенко.

После встречи Зоря с Омельяном приняли участие в совместном с главой Фанара вечернем богослужении в патриаршем храме святого Георгия.

Русская линия