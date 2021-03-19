Русская линия
Сводка новостей от 19 марта 2021

Власти Северной Македонии настаивают на признании «Македонской православной церкви»
Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев обратился к новоизбранному Сербскому Патриарху Порфирию с просьбой начать «диалог с целью признания»…

Патриарх Сербский Порфирий и премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев решил воспользоваться избранием нового Сербского Патриарха Порфирия в связи с кончиной Патриарха Иринея и направил новоизбранному Предстоятелю Сербской Православной Церкви письмо, в котором призвал решить «македонский вопрос», сообщает греческий портал «Ромфея».

В интервью телеканалу N1 Заев сообщил, что поздравил Патриарха Порфирия с его интронизацией, а также попросил его начать диалог с целью признания автокефалии «Македонской православной церкви». «Мы можем найти решение между Церквами. Мы православные, мы братские народы, и мы можем найти решение», — сказал Заев.

В другом месте премьер-министр Македонии подчеркнул: «Мы также обратились к Вселенскому Патриарху Варфоломею, и через диалог мы видим решение между Македонской православной церковью и Сербской Православной Церковью с конечной целью признания Православной Церкви».

«Вы знаете, что Сербская Православная Церковь существует и действует в Республике Северная Македония. У нас есть много граждан сербской общины, православных христиан, которые посещают сербские храмы. Мы готовы полностью поддерживать их религиозную свободу, но не в ущерб нашей религиозной свободе», — добавил Заев.

В заключение македонский премьер-министр подчеркнул: «В своём письме я хотел попросить Патриарха Сербского посвятить часть своего времени и внимания поиску решения „македонской проблемы“ посредством диалога. Мы очень близкие нации, братские нации, и этот вопрос должен быть решён».

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Европа может встать в очередь за российской вакциной
Власти Италии и Германии заявили о готовности приобрести «Спутник V», если ЕС не решит закупать эту вакцину централизованно...

Патриарх Варфоломей сослужил на Фанаре с украинскими раскольниками
Представитель «ПЦУ» Евстратий Зоря прибыл в Стамбул в связи с назначением на Халкидонскую кафедру бывшего митрополита Галльского Эммануила...

Власти Северной Македонии настаивают на признании «Македонской православной церкви»
Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев обратился к новоизбранному Сербскому Патриарху Порфирию с просьбой начать «диалог с целью признания»...

Виктор Орбан делает первые шаги к созданию христианского альянса в Европе
Премьер Венгрии обсудит с политиками из Польши и Италии создание европейского альянса сторонников христианской нравственности...

Российские власти взяли курс на полную цифровизацию всей жизни
С 1 декабря 2021 года в Москве начнут оформлять электронные паспорта, представляющие собой электронную карту с чипом...

Содомия торжествует
В Канаде арестован мужчина, протестовавший против смены пола своей несовершеннолетней дочери...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти выдающегося русского художника В.И.Сурикова, а также маршала Л.А.Говорова...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика