Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев решил воспользоваться избранием нового Сербского Патриарха Порфирия в связи с кончиной Патриарха Иринея и направил новоизбранному Предстоятелю Сербской Православной Церкви письмо, в котором призвал решить «македонский вопрос», сообщает греческий портал «Ромфея».

В интервью телеканалу N1 Заев сообщил, что поздравил Патриарха Порфирия с его интронизацией, а также попросил его начать диалог с целью признания автокефалии «Македонской православной церкви». «Мы можем найти решение между Церквами. Мы православные, мы братские народы, и мы можем найти решение», — сказал Заев.

В другом месте премьер-министр Македонии подчеркнул: «Мы также обратились к Вселенскому Патриарху Варфоломею, и через диалог мы видим решение между Македонской православной церковью и Сербской Православной Церковью с конечной целью признания Православной Церкви».

«Вы знаете, что Сербская Православная Церковь существует и действует в Республике Северная Македония. У нас есть много граждан сербской общины, православных христиан, которые посещают сербские храмы. Мы готовы полностью поддерживать их религиозную свободу, но не в ущерб нашей религиозной свободе», — добавил Заев.

В заключение македонский премьер-министр подчеркнул: «В своём письме я хотел попросить Патриарха Сербского посвятить часть своего времени и внимания поиску решения „македонской проблемы“ посредством диалога. Мы очень близкие нации, братские нации, и этот вопрос должен быть решён».

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