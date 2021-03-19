Русская линия
Сводка новостей от 19 марта 2021

Содомия торжествует
В Канаде арестован мужчина, протестовавший против смены пола своей несовершеннолетней дочери…

Жители Содома пришли к ЛотуОтец, который возражал против того, чтобы его несовершеннолетняя дочь принимала тестостерон в рамках смены пола, был заключен в тюрьму в Британской Колумбии «за неуважение к суду». Роберт Хугланд был арестован во вторник, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на The Christian Post.

Хугланд открыто заявлял о своём неприятии так называемого «гендерно-подтверждающего» медицинского обслуживания, в надежде предотвратить нанесение его дочери необратимого вреда. Бывшая жена Хугланда, которую поддерживает канадская медицинская и правовая система, продолжает процесс «смены пола» у их ребёнка против воли отца.

Хугланд обнаружил, что когда его дочь училась в седьмом классе, её называли другим именем, поскольку школьный консультант изменил её имя, не сообщив об этом родителям. По мнению этого консультанта, ребёнок страдал «гендерной дисфорией». Сообщается, что дочери Хугланда рекомендовали принимать тестостерон и направили её в отделение эндокринологии в соседней больнице.

Когда Хугланд решил оспорить дело в суде, судья постановил, что его согласие не имеет отношения к делу и что, если он не подтвердит, что его дочь «мужчина», он будет обвинен в «семейном насилии».

«Год назад у меня был совершенно здоровый ребёнок, и этот совершенно здоровый ребёнок был изменён и уничтожен без всякой уважительной причины», — прокомментировал ситуацию сам Хугланд.

«Она никогда не сможет вернуться к тому, чтобы быть девушкой в том здоровом теле, которое у неё должно было быть. У неё всегда будет низкий голос. Ей навсегда придётся бриться из-за растительности на лице. Она не сможет иметь детей».

Хугланд заявил, что иногда ему хочется «кричать, чтобы другие родители и люди вскочили и поняли, что происходит».

Русская линия

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