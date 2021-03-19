Русская линия
Сводка новостей от 19 марта 2021

Российские власти взяли курс на полную цифровизацию всей жизни
С 1 декабря 2021 года в Москве начнут оформлять электронные паспорта, представляющие собой электронную карту с чипом…

Электронные паспортаРоссийские власти, столкнувшиеся с проблемами тотального контроля за населением на фоне пандемии, получили дополнительный стимул к тому, чтобы начать полную цифровизацию всех сфер жизни российского населения.

Так, в Москвы уже с 1 декабря 2021 года, а по всей России — не позднее 1 июля 2023 года, Минцифры планирует начать выдавать гражданам не обычные паспорта, а электронную карточку с чипом, на которой будут все паспортные данные, сообщает Интерфакс.

«МВД РФ совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ обеспечить возможность оформления и выдачи паспорта, содержащего электронный носитель информации, а также формирования и активации электронного документа: на территории города Москвы — с 1 декабря 2021 года; на территории субъектов Российской Федерации, федеральных территориях по мере технической готовности, определяемой правительством РФ, но не позднее 1 июля 2023 года», — сказано в проекте указа ведомства.

Согласно документу, с этого времени гражданин России сможет оформить себе паспорт с электронным носителем, сдав биометрические данные (изображение лица и отпечатки двух пальцев рук), а также установить мобильное приложение и использовать его вместо основного документа «в случаях и в порядке, установленных правительством РФ».

После оформления электронного паспорта бумажный будет считаться недействительным.

Образец бланка и описание паспорта, содержащего электронный носитель информации, включая перечень сведений и данных, размещаемых на бланке и на электронном носителе должны быть определены правительством до 1 июня, сказано в проекте.

Предполагается, что электронный паспорт, как и дополняющее его мобильное приложение, станет ключом к государственным и коммерческим услугам, обеспечит всех граждан квалифицированной электронной подписью.

Документ будет представлять собой пластиковую карточку размером с банковскую (формата ID1) с электронным носителем информации отечественного производства. На нем будут размещены данные, которые содержатся в действующем бумажном паспорте гражданина РФ (о регистрации по месту жительства, о семейном положении, о детях).

«Основные данные электронного паспорта возможно будет считать с помощью мобильного приложения без дополнительных затрат со стороны граждан и бизнеса», — отметили в МВД.

Понятно, что электронный носитель более удобен для властей в вопросе контроля передвижения российских граждан, но об этом чиновники предпочитают не говорить. Остаётся также не совсем понятным, насколько такие паспорта защищены от мошенников, ведь в случае их взлома у преступников появляются огромные возможности по снятию средств со счетов и даже переоформлению недвижимости с помощью привязанной к такому паспорту электронной подписи.

Русская линия

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Российские власти взяли курс на полную цифровизацию всей жизни
С 1 декабря 2021 года в Москве начнут оформлять электронные паспорта, представляющие собой электронную карту с чипом...

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