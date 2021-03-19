Премьер Венгрии обсудит с политиками из Польши и Италии создание европейского альянса сторонников христианской нравственности…

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в пятницу, что в скором времени встретится с представителями правых партий Польши и Италии, чтобы обсудить создание новой общеевропейского политического альянса сил, придерживающихся правых взглядов, сообщает Интерфакс.

«Польша, Италия и Венгрия попытаются реорганизовать европейское правое крыло, мы в скором времени увидимся и спланируем наше будущее», — сказал Орбан в интервью венгерской радиостанции.

Он отметил, что находится в контакте по этому вопросу с премьером Польши Матеушем Моравецким и бывшим итальянским министром внутренних дел Маттео Сальвини.

Это заявление последовало после того, как партия Орбана «Фидес — Венгерский гражданский союз» вышла из крупнейшей фракции Европарламента — Европейской народной партии. На протяжении нескольких лет между сторонами сохранялся конфликт, евродепутаты критиковали Орбана за нарушения в области демократии и законности.

В начале марта премьер Венгрии выступил с предложением сформировать новый общеевропейский альянс сил, придерживающихся правых взглядов.

«В Европе должно быть политическое пристанище для людей нашего склада, кто хочет защитить институт семьи, защитить нашу родину и кто думает более в терминах национальных государств, работающих вместе, нежели (в терминах) европейской империи», — заявил Орбан.

Он также призывал к созданию европейского порядка, который удовлетворил бы тех жителей ЕС, кто настроен против мигрантов, «мультикультурализма», ЛГБТ-сообщества, выступает за христианские ценности и уважает суверенитет отдельных стран.

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