Русская линия
Сводка новостей от 17 марта 2021

Тайник с безбожных советских времён
Спрятанное русскими священнослужителями письмо Государя Николая I обнаружено при ремонте храма в Курской области…

Письмо, написанное Государем Николаем IПисьмо, написанное Государем Николаем I, обнаружили в Христорождественском храме села Шатовка Фатежского района Курской области во время проведения ремонтных работ, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Администрации Курской области.

Письмо Императора было обнаружено на шестиметровой высоте в расселине за иконостасом стены. Оно датировано 1845 годом. Текст хорошо сохранился, лишь по краям слегка обгорела бумага.

«Настоятель отец Николай предполагает, что письмо спрятал служивший в храме в послереволюционные годы священник. В то время за молитвы о Царской семье могли расстрелять», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в письме Император сообщает о кончине великой княгини Елизаветы Михайловны — дочери великого князя Михаила Павловича, внучки Павла I. Ей было 19 лет. Она умерла от тяжелых родов вместе с новорожденной дочерью.

В соответствии с указом Государя Николая I клиническая больница для малолетних детей, основанная в Петербурге, была названа Елизаветинской. Герцог Адольф Нассауский в память о супруге построил русский православный храм Святой праведной Елизаветы в немецком Висбадене.

Находка будет храниться в храме.

Русская линия

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