Письмо Императора было обнаружено на шестиметровой высоте в расселине за иконостасом стены. Оно датировано 1845 годом. Текст хорошо сохранился, лишь по краям слегка обгорела бумага.
«Настоятель отец Николай предполагает, что письмо спрятал служивший в храме в послереволюционные годы священник. В то время за молитвы о Царской семье могли расстрелять», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в письме Император сообщает о кончине великой княгини Елизаветы Михайловны — дочери великого князя Михаила Павловича, внучки Павла I. Ей было 19 лет. Она умерла от тяжелых родов вместе с новорожденной дочерью.
В соответствии с указом Государя Николая I клиническая больница для малолетних детей, основанная в Петербурге, была названа Елизаветинской. Герцог Адольф Нассауский в память о супруге построил русский православный храм Святой праведной Елизаветы в немецком Висбадене.