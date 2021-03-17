В год 800-летия со дня рождения благоверного великого князя восстанавливается историческая справедливость: единственный в Александро-Невской лавре престол в честь её небесного покровителя — святого благоверного князя Александра Невского — возвращён монастырю, сообщает «Вода живая».

«В Александро-Невский храм назначен ключарь из числа насельников монастыря. 7 апреля, в день основания обители, в Александро-Невском храме впервые после 88-летнего перерыва будет совершена Божественная литургия», — сообщил наместник лавры епископ Кронштадтский Назарий.

Здание двухэтажной Благовещенской — Александро-Невской церкви — первое по времени каменное сооружение ансамбля, один из самых характерных памятников петербургской архитектуры начала XVIII века. Верхний храм был освящен 12 сентября 1724 года. В тот день сюда по указу императора Петра I были торжественно доставлены из Владимира мощи святого. В Александро-Невском храме святыня находилась до постройки в 1790 году Свято-Троицкого собора.

Нижний храм был освящен во имя Благовещения Пресвятой Богородицы 7 апреля 1725 года.

Согласно историко-архивным документам здание Благовещенской — Александро-Невской церкви строилось для совершения богослужений. Документально подтверждается, что в храмах службы проходили регулярно. Что касается усыпальницы, то сохранились свидетельства о том, что в подвале нижнего храма предполагалось обустройство трапезной. Позднее за неимением других почетных мест для захоронения известных людей в подвале была устроена усыпальница.

Даже после закрытия монастыря в 1933 году при Благовещенской церкви еще несколько лет существовал приход. Сохранились богослужебные журналы, подтверждающие, что регулярно совершались литургии и панихиды по захороненным в храме людям.

Богослужения прекратились только после закрытия Благовещенской церкви в 1933 году. Первый этаж был передан Музею городской скульптуры, а второй в 1935 году разделили на отдельные помещения. В 1948—1949 годах музей занял оба этажа.

С момента возобновления Александро-Невской лавры как монастыря Санкт-Петербургской епархии в 1996 году обитель ставила вопрос о возвращении в ее ведение всех помещений, включая Благовещенскую-Александро-Невскую церковь.

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