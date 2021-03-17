В Русской Православной Церкви надеются, что в нынешнем году все верующие смогут встретить Воскресение Христово в храмах

В Русской Православной Церкви просят журналистов не задавать преждевременных вопросов по поводу возможных ограничений на Пасху в 2021 году и надеются, что в России все верующие смогут посетить ночное богослужение и достойно встретить Воскресение Христово, сообщает Интерфакс.

«Я полагаю, что поскольку мы на первой неделе поста находимся, то совершенно преждевременно говорить о ситуации. Я думаю, что даже эпидемиологи не скажут сегодня, какой она будет точно», — сказал глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в Москве.

Он отметил, что такие прогнозы должны давать исключительно специалисты, каковым он не является. «Поэтому давайте мы подождём, впереди ещё долгий путь», — сказал спикер Русской Православной Церкви.

В свою очередь глава Синодального отдела по благотворительности епископ Пантелеимон предложил верующим усердно молиться о том, чтобы и в этом году не лишиться посещения храма на Пасху.

«Мне кажется, это зависит не только от наших действий, но и от того, как мы будем обращаться к Богу. Пост всегда был временем покаяния, и всё, что на земле происходит, связано с грехами человеческими. Я не знаю, как появился этот вирус, виноваты в этом люди или нет, всякие есть версии. Но всё-таки зло, которое входит в мир, часто связано с нашим грехом», — отметил владыка.

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