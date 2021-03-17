В Греции священник отказался причащать прихожанина и его больного сына из-за того, что они были без маски…

Вопиющий случай произошёл в греческом городе Китси в Аттике, где священник не только отказался причащать прихожанина и его больного сына из-за того, что они были на богослужении без маски, но остановил Литургию и вызвал полицию, которая их оштрафовала на 600 евро (более 50 тысяч рублей), сообщает СПЖ.

Увидев, что отец и его больной сын без маски, священнослужитель прервал песнопения Литургии и сказал, что все должны быть в масках, и если мужчина не наденет маску или не выйдет, он не будет продолжать богослужение. Прихожанин ответил, что не наденет маску и не покинет храм.

После 10-минутной паузы священник сказал помощнику вызвать полицию и продолжил службу.

В результате полиция выписала крупный штраф прихожанину и его больному сыну в 600 евро. Но после разговора с правоохранителями мужчина всё равно вернулся в храм, не надевая маски.

По его словам, когда пришло время причащаться, священник «причастил тех, кто носил маску, но отстранился» от него. В итоге, он получил штраф и остался без Причастия.

Объясняя своё поведение, прихожанин отметил, что никогда не одевает маску в храме, поскольку не хотел «оскорбить Бога в Его Доме». При этом он рассказал, что не является противником государственных ограничений и надевает маску в других общественных местах, но не в храме.

В свою очередь, священник, проявивший столь вопиющее жестокосердие, объяснил, что поступил так, потому что у них уже было несколько инцидентов с полицией по поводу масок во время эпидемии коронавируса. То есть, по сути, он признал, что отказал в Причастии верующему и донёс на него в полицию страха ради иудейска.

Русская линия