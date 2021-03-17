Сербский Патриарх Порфирий провел первые три дня Великого поста в ставропигиальном монастыре Печская патриархия, расположенном в Метохии. В среду первой недели поста он совершил Божественную литургию Преждеосвященных Даров и особое поминовение душ жертв погромов, вспыхнувших на Косово и Метохии 17 марта 2004 года, сообщает Православие.Ru.

«Сегодня в этой святой ставропигиальной лавре Сербских Патриархов, где почивают мои святые предшественники, Архиепископы и Патриархи Сербские, мы — свидетели не только нашего существования, но и покровители и творцы высочайшей европейской культуры, которой облагородили землю Косово и Метохии. Мы помолились о душах наших братьев и сестер пострадавших в Мартовском погроме 17 лет назад. Вспомнили и страдания более чем сорокалетней давности, когда тоже в марте месяце был сожжен корпус этого монастыря», — отметил Патриарх.

«Мы видим, — подчеркнул Патриарх, — что и в наши дни грабят и оскверняют наши храмы. Что может быть нашим единственным ответом? Осквернённое мы освятим молитвой, сожжённое и разрушенное снова построим. И будем молиться Богу, чтобы подал сил тем, кто остался в Косово и Метохии, чтобы они выдержали, остались и в мире строили свою жизнь. Будем молиться, также, чтобы разрушители перестали разрушать, поджигатели перестали поджигать, грабители перестали грабить, потому что мы молимся в этих храмах и за них и за их близких, и за их детей. Помолимся поэтому и сегодня за мир между всеми людьми, живущими на Косово и Метохии, не взирая на их веру и национальность», — подчеркнул Патриарх Порфирий.

После поминовения в присутствии игумении Харитины и сестричества Печской патриархии Святейший Патриарх направился в монастырь Высокие Дечаны.

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