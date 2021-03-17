И тут без греков не обошлось

Президент США Джозеф Байден с подачи корреспондента ABC News грека Джорджа Стефанопулоса назвал российского президента Владимира Путина убийцей, сообщает портал Вести.ua.

Байден пригрозил президенту России последствиями на фоне отчета разведки США о том, что российский президент причастен к масштабной кампании по очернению Байдена перед выборами. По его словам, в ходе телефонного разговора он предупредил Путина о последствиях.

«Он заплатит цену. Мы долго разговаривали. Я знаю его относительно хорошо. И разговор начался с того, что я сказал: «Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то будьте готовы», — сказал президент США.

При этом журналист Джордж Стефанопулос спросил, поскольку Байден хорошо знает Путина, думает ли он, что российский президент является убийцей. Президент США ответил утвердительно, но подчеркнул, что не намерен сворачивать сотрудничество с Путиным в тех сферах, где «совместная работа в наших общих интересах».

Вскоре все мировые СМИ вышли с заголовками, что Байден назвал Путина убийцей, хотя сам американский президент этого не произносил, а лишь согласился с журналистом.

Любопытно, что умело подвёл Байдена к этой провокации корреспондент ABC News Стефанопулос, который родился в семье греческого священника и является членом Ордена святого апостола Андрея, а также носит титул архонта Константинопольского Патриархата.

Как видно, без представителей Фанара антироссийские выпады ныне почти не происходят.

Русская линия