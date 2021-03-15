Митрополит Екатеринбургский Евгений в интервью «Журналу Московской патриархии» заявил, что считает своей первоочередной задачей на Екатеринбургской кафедре строительство собора Небесной покровительницы столицы Урала — святой Екатерины, и приложит все силы, чтобы храм был в итоге построен и освящён.

«Прежде всего, для меня важно сохранить преемственность начинаний моего предшественника — митрополита Кирилла. И в этом ключе одна из первоочередных задач, поставленных Святейшим Патриархом, — продолжить строительство храма святой Екатерины. Сегодня важно постараться снять нездоровое напряжение вокруг этого вопроса», — заявил архипастырь.

По словам владыки Евгения, «есть проект храма, выбрана площадка для стройки (это территория завода), сейчас идёт юридическое оформление земельного участка». «После демонтажа здания на его месте можно строить храм. Но есть группа недоброжелателей, которые готовы возобновить протесты. Им не принципиально место, им важно протестовать. И не хотелось бы, чтобы это противостояние возобновилось», — отметил митрополит, добавив, что Церковь, несмотря ни на что, не откажется от возрождения уничтоженной святыни.

«Екатеринбург построили и нарекли в честь святой великомученицы Екатерины, а большевики переименовали его в честь организатора убийства святого царя и его семьи. Здесь много улиц, носящих имена людей, у которых руки по локоть в крови. И об этом никто даже не задумывается. Но при этом до сих пор не нашлось места, посвященного небесной покровительнице города. Это же абсурд. И Церковь, верующий народ, духовенство и Священноначалие не согласны с этой ситуацией абсурда. Жители города задают Церкви вопрос: если в городе восстанавливаются храмы, почему не восстанавливается главный храм города — собор святой Екатерины, взорванный в 1930 году вместе с двумя другими — Богоявленским кафедральным собором и „Большим Златоустом“. Но „Большой Златоуст“ восстановили в 2013 году. Логично, что и главный храм города тоже восстановят. И этот запрос, который родился в сердцах и сознании жителей Екатеринбурга и области, никуда не исчезает. Поэтому епархия естественным образом стремится на него ответить», — заявил владыка Евгений.

Архипастырь отметил, что прошедшие в 2019 году протесты против строительства храма стали неплохим опытом «выживания в агрессивной среде» для верующих и духовенства Екатеринбурга, и эти люди с новой энергией намерены приближать возрождение Екатерининского собора.

«Во время протестов в сквере на Октябрьской площади в мае-июне 2019 года на местных каналах очень ясно прозвучала мысль о мужестве и вере священников Екатеринбургской епархии. Порядка 20 батюшек в те дни общались с протестующими. И, несмотря на накал страстей, не раздражаясь, не осуждая, не переходя на язык толпы, они вели просветительскую работу, объясняя каждому или группе, что такое храм, для чего он нужен и т. д. И это изо дня в день. Что чувствует священник, когда вокруг все скачут, выкрикивая почти как на Майдане: „Кто не скачет — тот за храм!“, смеются, тычут в тебя пальцами? А ты с утра приходишь и до самого позднего вечера общаешься с этими людьми. И закалка, которую получили эти пастыри, конечно, их самих сделала более крепкими, а их твёрдость в вере изменила отношение людей к конкретным священникам. Характерно, что когда возбужденные граждане вступали в разговор со священником, то скоро их запал и агрессия утихали, и люди просто уходили восвояси, понимая бессмысленность личного участия в протестах. Когда священник имеет возможность разговаривать с обществом и сокращать расстояние между людьми и Церковью, это, наверное, одна из самых главных задач, которую Церковь может решить, — приблизить людей к Богу. И как бы пафосно ни звучало, это одна из первейших задач нашей епархии», — отметил архиерей.

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