В ночь на 13 марта 2021 года в селе Задубровка Черновицкой области Украины шестеро сторонников «ПЦУ» жестоко избили 63-летнего прихожанина Свято-Михайловского храма УПЦ Василия Хащиюка, сообщает пресс-служба Черновицко-Буковинской епархии, сообщает СПЖ.

Как рассказал настоятель Свято-Михайловского храма иерей Виталий Дуров, это был день дежурства Василия по охране храма, который раскольники всё последнее время пытаются захватить силой. Он заступил в 12 ночи, но поскольку в храме были люди, а утром следующего дня ему нужно было идти на работу, его отпустили домой.

«В 00.30 Василий вышел из храма. В 300 метрах от храма его встретил один из сторонников „ПЦУ“. Разгорелся словесный конфликт. Подошли ещё 5 человек, все молодые, до 20 лет. Покойный дед одного из нападавших конфликтовал с прежним настоятелем храма отцом Леонидом. В итоге, Василий получил сотрясение мозга и множественные гематомы», — рассказал настоятель храма в Задубровке.

Священник отдельно подчеркивает, что Василий — один из самых тихих и безобидных людей в селе. Поэтому нападение на него выглядит особо цинично.

В епархии отмечают, что нападавшие на Хащиюка точно так же избивали прихожан УПЦ в мае 2020 года, но так и не были привлечены к ответственности. «Сколько ещё будет продолжаться террор граждан Украины в селе Задубровка? Сколько ещё нужно жертв?», — возмущены в епархии.

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