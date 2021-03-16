Русская линия
Сводка новостей от 16 марта 2021

Зеленский старается из всех сил, чтобы задобрить злопамятного Байдена
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил, почему украинский президент предпринял целый ряд мер против оппозиции и на церковном поле…

Зеленский, Байден и ТрампМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на редакционную колонку Washington Post о том, что администрация президента США Джо Байдена откладывает его телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, ожидая его активных действий. Причём в своём ответе глава украинской дипломатии по сути признал, что Зеленский старается изо всех сил, чтобы заслужить благосклонность Байдена, который в сильной обиде на Киев из-за известного коррупционного скандала со своим сыном, сообщает газета «Взгляд».

«Редакционная коллегия Washington Post, несомненно, имеет право на собственный взгляд, как и украинские журналисты имеют право на собственные взгляды. Повышенный интерес к личной беседе президентов Украины и США нормальный и понятный, как и количество конспирологических теорий, которые традиционно сопровождают такие события», — указал Кулеба в комментарии «Украинской правде».

Он подчеркнул, что было бы глубоко ошибочно сводить все украинско-американские отношения к одному разговору лидеров государств.

«Факты свидетельствуют о планомерном развитии диалога Украины и США. Я провёл телефонный разговор с государственным секретарем США уже в первые недели его пребывания в должности. Вскоре после этого провели разговор и министры обороны Украины и США. Есть абсолютно содержательный и широкий разговор между нашими странами по всему спектру вопросов», — отметил глава МИД.

По словам Кулебы, после целого ряда недавних решений СНБО невозможно обвинить президента Украины в нерешительности в борьбе с коррупцией, олигархами и российским влиянием. «Только за последний месяц Владимир Зеленский сделал шаги, о которых другие в предыдущие годы даже не решались говорить», — сказал глава украинской дипломатии.

Он добавил, что нет смысла требовать от Украины чего-то, что она уже делает в собственных интересах без каких-либо внешних советов. «Сигналы, которые мы получаем от американской стороны после принятия этих решений, диаметрально противоположны предположению американских и украинских журналистов. Наши партнеры считают их долгожданными шагами, которые демонстрируют преданность руководства Украины реформам», — резюмировал Кулеба.

Таким образом, глава МИД Украины признал, что приглашение в Киев Патриарха Варфоломея и закрытие трёх оппозиционных телеканалов, а также ввод санкций против неугодных украинских политиков — это попытка Зеленского задобрить Вашингтон. Впрочем, этого оказалось недостаточно, и, по версии Washington Post, Байден ждёт от Зеленского, чтобы тот разорвал отношения со скандальным бизнесменом Игорем Коломойским и предпринял шаги по обузданию коррупции.

Однако если решения по оппозиции и Фанару Зеленскому ничего не стоили, то сдача Коломойского и коррупционеров (из своей же собственной команды) может больно ударить бумерангом по нему самому. На это Зеленский пойти не может, а это значит, что ему ещё долго придётся ждать звонка Байдена и придумывать, чем бы ещё задобрить американцев.

Русская линия

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