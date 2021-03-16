Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на редакционную колонку Washington Post о том, что администрация президента США Джо Байдена откладывает его телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, ожидая его активных действий. Причём в своём ответе глава украинской дипломатии по сути признал, что Зеленский старается изо всех сил, чтобы заслужить благосклонность Байдена, который в сильной обиде на Киев из-за известного коррупционного скандала со своим сыном, сообщает газета «Взгляд».

«Редакционная коллегия Washington Post, несомненно, имеет право на собственный взгляд, как и украинские журналисты имеют право на собственные взгляды. Повышенный интерес к личной беседе президентов Украины и США нормальный и понятный, как и количество конспирологических теорий, которые традиционно сопровождают такие события», — указал Кулеба в комментарии «Украинской правде».

Он подчеркнул, что было бы глубоко ошибочно сводить все украинско-американские отношения к одному разговору лидеров государств.

«Факты свидетельствуют о планомерном развитии диалога Украины и США. Я провёл телефонный разговор с государственным секретарем США уже в первые недели его пребывания в должности. Вскоре после этого провели разговор и министры обороны Украины и США. Есть абсолютно содержательный и широкий разговор между нашими странами по всему спектру вопросов», — отметил глава МИД.

По словам Кулебы, после целого ряда недавних решений СНБО невозможно обвинить президента Украины в нерешительности в борьбе с коррупцией, олигархами и российским влиянием. «Только за последний месяц Владимир Зеленский сделал шаги, о которых другие в предыдущие годы даже не решались говорить», — сказал глава украинской дипломатии.

Он добавил, что нет смысла требовать от Украины чего-то, что она уже делает в собственных интересах без каких-либо внешних советов. «Сигналы, которые мы получаем от американской стороны после принятия этих решений, диаметрально противоположны предположению американских и украинских журналистов. Наши партнеры считают их долгожданными шагами, которые демонстрируют преданность руководства Украины реформам», — резюмировал Кулеба.

Таким образом, глава МИД Украины признал, что приглашение в Киев Патриарха Варфоломея и закрытие трёх оппозиционных телеканалов, а также ввод санкций против неугодных украинских политиков — это попытка Зеленского задобрить Вашингтон. Впрочем, этого оказалось недостаточно, и, по версии Washington Post, Байден ждёт от Зеленского, чтобы тот разорвал отношения со скандальным бизнесменом Игорем Коломойским и предпринял шаги по обузданию коррупции.

Однако если решения по оппозиции и Фанару Зеленскому ничего не стоили, то сдача Коломойского и коррупционеров (из своей же собственной команды) может больно ударить бумерангом по нему самому. На это Зеленский пойти не может, а это значит, что ему ещё долго придётся ждать звонка Байдена и придумывать, чем бы ещё задобрить американцев.

Русская линия