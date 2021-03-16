Нападению преступников подверглись храм Сорока мучеников Cевастийских в селе Драйковце и церковь св. Димитрия в Донья Битиньи…

Ещё два сербских православных храма на территории Косово и Метохии на днях подверглись нападениям. Инциденты произошли в селах одной общины Штрпце, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Как сообщили местной полиции, в селе Драйковце неизвестные проникли в храм Сорока Cевастийских мучеников и украли деньги, а у церкви св. Димитрия в Донья Битиньи были сломаны входные двери.

Это уже четвертый случай с начала года на территории Косово и Метохии, когда объектом нападения вандалов становятся храмы Сербской Православной Церкви. На родительскую субботу были ограблены церкви в Клокоте и Партеше.

«Эти нападения являются продолжением негативной практики создания угрозы религиозной свободе и имуществу, принадлежащему Сербской Православной Церкви в Косово и Метохии», — говорится в специальном сообщении Канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии.

Особое беспокойство вызывает рост количества подобных инцидентов накануне печальной даты погрома 17 марта 2004 года, в результате которого пострадало более 35 православных церквей и монастырей по всей территории Косово и Метохии.

Русская линия