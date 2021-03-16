Конституционный суд Португалии в понедельник отклонил как неконституционный законопроект, одобренный парламентом в начале этого года, позволяющий неизлечимо больным пациентам обращаться за помощью к врачу, чтобы покончить с собой, сообщает Reuters.

Это решение было принято после того, как недавно переизбранный президент страны Марсело Ребело де Суза, консерватор, попросил суд оценить закон на том основании, что он, по-видимому, содержит «чрезмерно неопределённые понятия».

Согласно законопроекту, одобренному парламентом в январе, людям старше 18 лет будет разрешено обращаться за помощью для самоубийства, если они неизлечимо больны и страдают от «длительной и невыносимой боли» — если только они не будут признаны психически негодными для принятия такого решения.

Ребело де Соуза ранее заявлял, что уважает мнение парламента, но Конституционный суд должен всё же вынести своё решение по этому законопроекту.

В результате судья Педро Мачете заявил на пресс-конференции, что закон является неконституционным, поскольку некоторые его положения представляют угрозу принципу «неприкосновенности жизни».

Таким образом, Конституционный суд встал на пути легализации эвтаназии в стране. Тем не менее, нельзя исключать, что сторонники убийства неизлечимо больных людей вновь попытаются провести этот закон, уточнив формулировки.

Русская линия