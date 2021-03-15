Блаженнейший Митрополит Онуфрий: «Пост — это воздержание в пище, но ещё более — это удержание языка от злых слов, рук от злых дел и направление своих ног на путь правды»

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил Чин прощения в Киево-Печерской Лавры, во время которого по церковной традиции попросил прощения у иерархов, духовенства, верующих Украинской Православной Церкви. Архипастырь также дал наставления перед началом Великого поста, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Прежде всего, Архипастырь подчеркнул, что важно войти в период Великого поста без обид, и дал наставление, как научиться прощать, когда сердце сопротивляется.

«Всё равно надо устами сказать: „Бог простит“, хотя сердце и не согласно, протестует, а Богу сказать: „Господи, я не согласен с тем, что говорит мне сердце. Оно здесь не право“. И это будет тогда правильное отношение к себе самому, к процессу прощения, — объяснил он. — Когда человек себя будет так заставлять, тогда и сердце смирится и простит».

По церковной традиции, Предстоятель попросил прощения у иерархов, духовенства и всех верующих Украинской Православной Церкви.

«Хочу у вас, дорогие владыки, отцы, братья и сестры, попросить прощения за то, что я кого-то обидел, может, словом или каким-то поведением, может, взглядом. Много чем я могу обидеть людей, поэтому я прошу у вас прощения. Простите меня Христа ради! Меня никто не обижал. Я всегда говорю, что главный мой обидчик живёт во мне — это моя ветхий человек, это он меня обижает. А люди не обижают, они просто иногда напоминают мне, кто я есть. Поэтому я ни на кого не обижаюсь, но если кто-то соблазняется чем-то, думает, что вдруг он меня оскорбил, то пусть Бог простит всех нас своей благодатью и человеколюбием».

Блаженнейший владыка также дал духовные наставления перед началом Великого поста.

«Завтра первый день Святого и Великого поста. Пост — это время духовного обновления человека, когда мы вылечиваем те раны, которые наносит нам грех. Время, когда человек освобождается от власти дьявола и делает себя свободным во Христе», — сказал Архипастырь.

Он напомнил слова святых отцов: «Нарушением поста мы потеряли Рай, а мы его соблюдением возвращаем себе».

Предстоятель подчеркнул, что пост — это не время скорби, а скучать нам стоит только об одном. «Я не могу освободиться от того греховного ига, которое тяжело нависло на мне — это единственная скорбь, которая в посте должна присутствовать, других скорбей там не может быть», — отметил он.

Его Блаженство пояснил, какой пост действительно очищает человека от греха и делает его способным войти в Рай. «Пост — это воздержание в пище, но ещё более — это удержание языка от злых слов, рук от злых дел и направление своих ног на путь правды».

Он посоветовал при этом каждому подобрать себе пищу, которая ему подходит, и есть понемногу: «Это тоже важно. Потому что мы привыкли кушать скоромное вволю, а потом на второй день — одну картошку печеную, и, конечно, человеку трудно. <…> И лучше постом есть периодически, немножко, чем если держать строгий пост несколько дней, а потом съесть столько, что уже не можешь дышать».

Митрополит Онуфрий напомнил, что к посту нужно присоединить молитву. «Молитва и пост — это два крыла, с помощью которых человек взлетает на Небо, поднимается в меру духовного совершенства», — сказал он.

В конце своей проповеди Блаженнейший Митрополит Онуфрий напомнил о своем благословении в течение Великого поста каждый день прочитывать по одной кафизме из Псалтыри, совершать по три земных поклона с молитвой «Отче наш» и просьбой о прощении наших грехов, а также по три земных поклона с молитвой «Богородице Дево» и просьбой благословения Божия для Украинской земли и ее народа.

«Пусть Господь укрепит наши стопы и поможет нам идти этим спасительным путем, который называется Святой Великий пост, чтобы мы в радости встретили великий праздник Светлого Христова Воскресения, которое напоминает нам, что Господь Своим Воскресением разрушил ад, отнял силу у смерти и вернул нам утраченный Рай», — пожелал Предстоятель УПЦ.

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