В ОВЦС МП заявили, что в условиях уклонения главы Фанара в раскол встречи Предстоятелей Поместных Церквей как никогда важны…

В конце февраля в послании, приуроченном к годовщине встречи Предстоятелей и делегаций Поместных Православных Церквей, состоявшейся в столице Иордании Аммане в 2020 году, Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил призвал вновь «собраться вместе для молитвы и братского общения». «Молимся о том, чтобы это стало возможным в этом году», — отметил Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви.

В Русской Православной Церкви считают важным это послание и надеются, что встреча в «амманском формате» может состояться, когда ограничения, связанные с пандемией, будут ослаблены, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

«Такая встреча необходима, — заявил в эфире программы „Церковь и мир“ глава ОВЦС МП митрополит Иларион (Алфеев), — потому что представителям Поместных Православных Церквей очень важно встречаться для того, чтобы обсуждать существующие проблемы. А механизм, который действовал до недавнего времени, когда такие встречи инициировал Константинопольский Патриарх, больше не действует, потому что Патриарх Варфоломей присоединился к расколу, сослужив с раскольниками, и утратил легитимность в качестве первого среди равных в семье Предстоятелей Поместных Православных Церквей».

Поэтому, полагает председатель ОВЦС, если даже Константинопольский Патриарх будет созывать такие встречи, некоторые Церкви на них, может быть, и поедут, но очень многие под разными предлогами будут уклоняться. «Это будет связано именно с тем, что он нарушил основополагающий принцип сосуществования Поместных Православных Церквей — этот принцип на церковном языке называется соборностью, то есть все решения должны приниматься соборно. Если решения принимаются на межправославном уровне, то в них должны участвовать Поместные Православные Церкви», — подчеркнул митрополит Иларион.

А если один из Предстоятелей, пусть даже первый среди равных, принимает решения в ущерб другим Поместным Церквам, против воли этих Церквей, происходит раскол, констатировал архипастырь, отметив, что «Константинопольский Патриарх работает на дальнейшее углубление этого раскола».

«В этой ситуации важно, чтобы православные Предстоятели встречались, — отметил председатель ОВЦС. — Иерусалимский Патриарх возглавляет древнейший православный Патриархат — как мы знаем, именно с Иерусалима и со Святой Земли началась история христианства, и неслучайно Иерусалимская Церковь называется в наших литургических текстах Матерью всех Церквей. Поэтому мы в прошлом году были благодарны Иерусалимскому Патриарху за такую инициативу. И в нынешнем году примем эту инициативу. Я надеюсь, что такая встреча состоится».

Русская линия