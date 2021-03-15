Сегодня печальный день великого предательства. В этот день путем революционного вымогательства заговорщики вынудили отречься от престола Святого Царя-Мученика Николая II. Однако, Господь не без милости. Именно в этот день русскому народу была явлена Державная икона Божией Матери.

Сама Пресвятая Богородица явилась в двух сновидениях крестьянке Евдокии Андриановой и указала место, где искать ее икону. Придя по этому указанию в церковь села Коломенского, Евдокия рассказала обо всем настоятелю и после долгих поисков, в церковном подвале среди всякой рухляди была найдена старая черная икона. Когда ее промыли, всем присутствовавшим в храме открылось изображение Божией Матери как Царицы Небесной, величественно восседающей на царском троне в красном царском одеянии, с короной на голове и знаками царского достоинства — скипетром и державой — в руках. Евдокия признала в этой иконе Виденную ею во сне. Священник сейчас же отслужил молебен.

По всей России быстро распространилась весть о том, что Сама Царица Небесная взяла на себя верховную власть над народом, отвергшем своего Царя и вставшем на погибельный путь богоборчества.

Сегодня так же день памяти министра народного просвещения Николая Павловича Боголепова, смертельно раненного террористом 14 февраля 1901 г. и скончавшегося от ран 2 марта.

Он родился 27 ноября 1846 г. в г. Серпухове в семье квартального надзирателя. Получив образование на юридическом факультете Московского университета, в 1868 г. Боголепов начал службу в Уголовном департаменте Сената. В 1869 г. он был оставлен при Московском университете для подготовки к профессорскому званию; одновременно занимался преподавательской деятельностью. В 1876 г. Боголепов защитил магистерскую диссертацию, был избран доцентом университета и командирован за границу, где посетил ряд научных центров. С 1878 г. читал в университете курс лекций по истории римского права. В 1881 защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора гражданского права и был назначен ординарным профессором. В 1883−87 и 1891−93 ректор Московского университета; 1895−98 попечитель Московского учебного округа.

В 1898 г. Боголепов был назначен министром народного просвещения. Находясь на министерском посту, Боголепов поставил главной своей задачей борьбу с революционным и либеральным влиянием в школе и в университете. В рамках этого курса им была проведена серия мер (усиление контроля власти за образованием, упор в преподавании на практические занятия, увольнение ряда профессора и преподавателей «за вредное направление», отдача студентов-мятежников в солдаты и др.), вызвавшая бурю негодования либерально настроенной общественности. В результате Боголепов был убит революционным террористом.

Сегодня мы также вспоминаем убежденного монархиста тверского губернатора Николая Георгиевича фон Бюнтинга, растерзанного революционной толпой 2 марта 1917 года.

Он родился в 1861 г. в Петербурге, закончил элитарное Училище правоведения и Берлинский университет. Постепенно продвигаясь, но служебной лестнице, он занимал пост вице- и губернатора Курска, Архангельска, Ревеля, Твери. В последней должности тверского губернатора Бюнтинг прослужил довольно долго — 11 лет, получив множество российских орденов за свою службу. Он был членом многих тверских обществ — ученой архивной комиссии, благотворительного общества, православного братства.

Являясь по происхождению немцем и будучи убежденным сторонником монархии, Бюнтинг стал одной из первых жертв «великой и бескровной» Февральской революции. Утром 2 марта зная о происшедших уже в городе убийсвах и видя скопление людей вокруг своего дома, губернатор, предугадав свою участь, исповедался по телефону тогдашнему ректору Тверской духовной семинарии архимандриту Вениамину (Федченкову), впоследствии митрополиту. Рабочие Морозовской мануфактуры вместе с солдатами 196-го Запасного полка ворвались в резиденцию губернатора, схватили его за рабочим столом, вытащили на улицу и затоптали до смерти ногами. Похоронен мученник в родовом склепе в Богомзданных пещерах Псково-Печерского монастыря, неподалеку от своего последнего духовника митрополита Вениамина.

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