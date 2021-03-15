Митрополит Вострский Тимофей, епископ Иерусалимской Православной Церкви, экзарх Пресвятого Гроба Господня на Кипре записал видео, в котором поделился впечатлениями после просмотра фильма «Верные» и дал нелицеприятную оценку действиям представителей «ПЦУ», которые захватывают храмы УПЦ, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Цикл документальных историй «Верные» о людях, которые, несмотря на давление раскольников, остались верными Украинской Православной Церкви, создал телеканал «Звездный» совместно с благотворительным фондом «Фавор».

«На днях я со скорбью посмотрел документальный фильм о гонениях против священников и верующих в Украине, принадлежащих к Украинской Православной Церкви, о которой я имею своё представление. Страшно представить, что люди, которые утверждают, что они православные, настолько охвачены ненавистью, что с помощью насилия захватывают храмы, ломают церковные двери, преследуют духовно и физически своих земляков, гонят и разделяют Церковь. Из-за этих действий верующие УПЦ лишаются возможности молиться в храмах, где молились их предки, и они сами крестились и выросли духовно.

Акты насилия и нетерпимости, с какой бы стороны они не исходили, вызывают отвращение и осуждение во всём мире. Это лишь доказывает, что люди, которые принимают участие в этих действиях, далеки от христианского духа и учения, которое характеризуется любовью и милосердием даже в отношении врагов.

А ещё более позорно то, когда подобное осуществляется членами так называемой «ПЦУ» или от её имени и при участии местной власти, несмотря на то, что эти поступки являются уголовными, разжигающими ненависть между верующими одного и того же украинского народа. На самом деле они служат интересам врагов Украинской Православной Церкви, углубляют раскол, разрушают мосты примирения в духовном развитии православных верующих Украины, где УПЦ осуществляет свою спасительную миссию под духовным руководством Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, которого признает большинство Православных Церквей.

Истинно верующий человек, несомненно, осуждает такие действия, которые являются чуждыми христианскому духу.

Достойны похвалы те верующие, которые во время гонений твёрдо держались своей Матери-Церкви. Господь вознаградил их за терпение, и в Украине было построено множество новых храмов, где верующие продолжают молиться о вразумлении тех, кто так ошибаются, чтобы Господь вернул их на истинный путь веры и согласия и сподобил быть всех единым с Телом Христовым.

Всем нам, православным, надо усердно молиться Господу, чтобы Он и впредь укреплял в их спасительном подвиге!"

Русская линия