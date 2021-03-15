Русская линия
Сводка новостей от 15 марта 2021

Архиепископ Кипрский Хризостом продолжает стоять на своём
Предстоятель Кипрской Православной Церкви заявил, что не будет пересматривать своё признание украинских раскольников…

Архиепископ Кипрский ХризостомАрхиепископ Кипрский Хризостом, чьё решение признать «ПЦУ» создало напряжение и угрозу раскола в самой Кипрской Православной Церкви, продолжает с упорством, достойным лучшего применения, настаивать на своей правоте, сообщает СПЖ со ссылкой на Romfea.

Так, Предстоятель Кипрской Православной Церкви в интервью местному изданию сообщил, что решение принято и мнение членов Священного Синода, не согласных с признанием «ПЦУ», его «не интересует».

На очередную просьбу прокомментировать ситуацию вокруг признания «ПЦУ», против которого категорически выступают некоторые члены Синода, Кипрский Предстоятель заявил: «Русские не правы».

«Я объяснял им (членам Синода, — Ред.), они не захотели понять. Меня их мнение не интересует», — пояснил Архиепископ Хризостом.

Священный Синод Кипрской Церкви по ПЦУ собирался дважды. 25 ноября 2020 года, с перевесом в 3 голоса (при одном воздержавшемся), Синод поддержал решение Архиепископа Хризостома о поминовении Епифания Думенко.

Ряд кипрских архиереев публично выступили против этого решения, поясняя это невозможностью примирить свою совесть с разделением Православия. Более того, они заявили, что если Архиепископ Хризостом в действительности решится сослужить с украинскими раскольниками, в Кипрской Церкви может произойти раскол.

Русская линия

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