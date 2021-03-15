Предстоятель Кипрской Православной Церкви заявил, что не будет пересматривать своё признание украинских раскольников…

Архиепископ Кипрский Хризостом, чьё решение признать «ПЦУ» создало напряжение и угрозу раскола в самой Кипрской Православной Церкви, продолжает с упорством, достойным лучшего применения, настаивать на своей правоте, сообщает СПЖ со ссылкой на Romfea.

Так, Предстоятель Кипрской Православной Церкви в интервью местному изданию сообщил, что решение принято и мнение членов Священного Синода, не согласных с признанием «ПЦУ», его «не интересует».

На очередную просьбу прокомментировать ситуацию вокруг признания «ПЦУ», против которого категорически выступают некоторые члены Синода, Кипрский Предстоятель заявил: «Русские не правы».

«Я объяснял им (членам Синода, — Ред.), они не захотели понять. Меня их мнение не интересует», — пояснил Архиепископ Хризостом.

Священный Синод Кипрской Церкви по ПЦУ собирался дважды. 25 ноября 2020 года, с перевесом в 3 голоса (при одном воздержавшемся), Синод поддержал решение Архиепископа Хризостома о поминовении Епифания Думенко.

Ряд кипрских архиереев публично выступили против этого решения, поясняя это невозможностью примирить свою совесть с разделением Православия. Более того, они заявили, что если Архиепископ Хризостом в действительности решится сослужить с украинскими раскольниками, в Кипрской Церкви может произойти раскол.

Русская линия