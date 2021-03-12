В Греции рассчитывали, что с приходом к власти в Великобритании такого любителя Афин, как Борис Джонсон, они смогут получить обратно от Лондона скульптуры Парфенона, которые в своё время были вывезены из Греции в Великобританию. Однако, на днях Джонсон ясно дал понять, что этого не будет, сообщает портал «OrthodoxTimes».

С очередной просьбой вернуть «культурные ценности» к Джонсону обратился премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Но официального отказа он не получил, что вселяло в греков определённую надежду.

И вот британский премьер в интервью The Observer заявил:

«Я понимаю сильные чувства греческого народа и премьер-министра Кириакоса Мицотакиса по этому вопросу. Однако британское правительство имеет твёрдую и давнюю позицию в отношении скульптур: они были законно приобретены Лордом Элджином в соответствии с действующими в то время законами. Их законный владелец — уполномоченный Британского музея с тех пор, как скульптуры перешли в их собственность».

Греческие журналисты уточняют, что это первый раз, когда Джонсон публично высказался по этому вопросу с момента вступления в должность.

Последний раз это было семь лет назад, когда, будучи мэром Лондона, он ввязался в словесный спор с Джорджем Клуни, потому что американский актёр попросил о воссоединении скульптур, которые с 1817 года выставлялись в Британском музее.

В Греции настаивают, что новые исторические данные о скульптурах Парфенона свидетельствуют о том, что их приобретение лордом Элгином не было законным, и Британский музей не имеет на них законного права.

Отвечая на заявления премьер-министра Великобритании, глава Минкульта Греции Лина Мендони на страницах греческой ежедневной газете Ta Nea, заявила, что официальные Афины продолжат добиваться возвращения скульптур в Грецию.

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