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Сводка новостей от 12 марта 2021

Святая Гора Афон будет закрыта для паломников до 31 марта
Гражданские власти Афона вновь продлили ограничительные меры из-за коронавируса…

АфонГражданские власти Святой Горы Афон в очередной раз продлили ограничительные меры из-за коронавируса и запретили паломнические посещения монашеской республики до 31 марта 2021 года, сообщает портал «OrthodoxTimes».

Согласно принятому решению, в портах въезда на Гору Афон, Уранополисе и других городах перед посадкой на корабли или на любые другие транспортные средства монахам, государственным служащим и служащим святых монастырей будут проводиться экспресс-тесты на коронавирус.

Въезд на Гору в случае положительного результата теста или появления симптомов заболевания будет запрещён всем, кроме непосредственных жителей Афонского государства.

Обследование будет проводиться врачами в доступном месте рядом с офисом паломничества, и прибытие в соответствии с маршрутами должно быть осуществлено вовремя, чтобы провести тесты.

Русская линия

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