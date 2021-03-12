В школе № 1 станицы Азовская на Кубани проходит выставка «Романовы — царское служение», посвященная жизни семьи последнего Российского императора Николая II, сообщает Православие.Ru.

В выставку вошли больше сотни исторических фотографий. Она состоит из трех разделов. Первый из них посвящен семье, второй — служению Отечеству, а третий — милосердию. Снимки запечатлели повседневную семейную жизнь императора, там же можно увидеть царских дочерей, которые в годы Первой мировой войны работали в госпиталях простыми сестрами милосердия.

Среди экспонатов — фотографии, которые хранились в личных коллекциях императорской семьи, в государственных архивах и в собраниях частных коллекционеров.

Как рассказала директор школы Алевтина Байкова, копии фотографий царской семьи подарены школе, и в будущем ребята из других школ района в рамках уроков истории смогут посмотреть их. А экскурсии будут проводить учащиеся школы № 1.

Один из инициаторов проведения выставки настоятель храма равноапостольных Кирилла и Мефодия с. Убинская иерей Леонид Костаненко, рассказал о том, что мероприятие проходит при поддержке братии московского Сретенского монастыря, уже несколько лет занимающихся этим проектом. В открытии экспозиции в станице Азовской принял участие один из авторов проекта иеромонах Игнатий (Шестаков).

Впервые эта фотовыставка открылась четыре года назад, её приурочили к столетней годовщине гибели Николая II, его родных и приближенных. За эти годы с экспозицией познакомились жители разных городов во многих странах: в Сербии, Черногории, Румынии, ЮАР, Канаде, Швейцарии, Аргентине, Новой Зеландии, Чехии, Германии, Хорватии и Боснии и Герцеговине.

Выставка прошла также во многих городах России.

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